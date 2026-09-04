Bakan Yumaklı: Etrafımız Ateş Çemberi, Barış Adasıyız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Etrafımız adeta bir ateş çemberi. Bir barış adası olarak ülkemiz bütün bu olumsuzluklara rağmen, herhangi bir problemin yaşanmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışmaya, gayret etmeye devam ediyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, çeşitli programlara katılmak için geldiği Sivas'ta, Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

Bir süre Vali Şimşek'le görüşen Yumaklı, daha sonra Sivas Belediyesi ile AK Parti Sivas İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Ardından 4 Eylül Stadyumu Otoparkı'nda düzenlenen 11. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına katılan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle birlikte kuraklığın arttığını söyledi.

Bakan Yumaklı, bu sene yağışlı bir yıl yaşandığını anımsatarak, "Bu yıl son 66 yılın en iyi yağışını aldık ama geçtiğimiz seneyi unutmayalım. Gelecek yıl içinde yine uluslararası kuruluşların tahminlerinin çok da iç açıcı olmadığını söylemek istiyorum. Maalesef su kaynaklarının üzerindeki baskılar bu sebeple gittikçe artıyor." dedi.

"Daha fazla insanı daha sınırlı kaynakla beslemek zorundayız"

Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşlara değinen Yumaklı, şöyle konuştu:

"Etrafımız adeta bir ateş çemberi. Bir barış adası olarak ülkemiz bütün bu olumsuzluklara rağmen, herhangi bir problemin yaşanmaması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışmaya, gayret etmeye devam ediyoruz. Buna gıda tarafından bakarsak eğer, adı gıda arz güvenliği problemidir. Son dönemde yine hepinizin takip ettiği, özellikle sektörün yakından takip ettiği bir husus. Bizlerin üretmiş ve ihraç etmiş olduğu ürünleri taşıyan taşıtların, araçların, gemilerin de maalesef hedef alınmasıyla, bizler için belki bir pazar kaybetme konusu ama farklı ülkeler için bir kıtlık riskinin, tehlikesinin ortaya çıktığını da görüyoruz. Hamdolsun bizim ülkemiz bütün bunlardan beridir. Çünkü ne olursa olsun elini, emeğini, gayretini, tecrübesini, bilgi birikimini bu ülkenin topraklarından çekmeyen çiftçilerimiz, üreticilerimiz var. Dünya nüfusu ile alakalı da göçlerden kaynaklı özellikle farklı tahminlemeler yapılıyor. 2030 yılında gelinecek olan noktayla, 2050'de gelinecek olan noktanın birbirinden çok devasa farkları barındırdığını görüyoruz, okuyoruz, takip ediyoruz. Daha fazla insanı daha sınırlı kaynakla beslemek zorundayız. Bu üretimi yaparken bazı kısıtlarımız var çünkü tarımsal üretim dediğiniz açık bir fabrika."

Bakan Yumaklı, Türkiye'de üretimin sürdürülebilir, verimli, kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlamak için çalıştıklarına dikkati çekerek, üretim planlaması ile ürünlerin kaliteli, verimli ve katma değerli bir hal alacağını dile getirdi.

"Zincir marketler ve aracılar değil, üreticinin kazanması lazım"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de Bakan İbrahim Yumaklı'nın tarım konusunda, üreticilerin desteklenmesinde, çiftçinin emeğinin hakkını alma konusunda ne kadar büyük bir çaba ve gayret gösterdiğine şahitlik ettiğini söyledi.

Kendisinin de çiftçilikle uğraştığını vurgulayan Destici, tarımda yaşanan problemleri, avantajları ve dezavantajları da çok iyi bildiğini dile getirdi.

Çiftçinin daha çok desteklenmesi gerektiğini belirten Destici, şunları kaydetti:

"Üreticimizin şöyle bir problemi var. Daha doğrusu yaşadığı bir mağduriyet ve haksızlık var. O da tarlasından 5 liraya ya da 10 liraya sattığı ürün, pazarda veya markette 50-60 liraya satılıyor. Buna mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor. Çiftçi diyelim domatesi üretiyor, tarlasından 10 liraya veriyor. Pazara ya da markete gidiyorsunuz 50 liraya alıyorsunuz. Bu da Ticaret Bakanlığımızın alanına giriyor. Bütün bunları elbette el birliğiyle çözmek zorundayız. Çiftçimizin ürettiğinin gerçekten karşılığını alması lazım. Burada zincir marketler ve aracılar değil, üreticinin kazanması lazım."

Destici, tüketicinin de herhangi bir gıda maddesini fahiş fiyata satın almaması gerektiğini ifade etti.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan ise fuarda 240'a yakın üretici, firma ve esnafın bir araya geldiğini ve Türkiye'nin en büyük fuarlarından birinin yapıldığını vurguladı.

Tarımın önemine değinen Turan, "Tarım hiç kuşkusuz ki sadece toprağı işlemek değil, geleceğimizi, gıda güvenliğimizi ve ülkemizin bağımsızlığını da inşa etmektir. Tarladan sofraya uzanan tedarik zincirimizi, her aşamasında güçlendirerek, ülkemizin güçlü yürüyüşüne katkıda bulunmak hepimizin milli vazifesidir. Tarımla iştigal eden kardeşlerimiz hiç kuşkusuz ki sadece kendi geçimlerini sağlamıyorlar. Aynı zamanda ülkemizin gıda güvenliğinde, gıda tedarikinde de vatanımıza ve milletimize hizmet ediyorlar." diye konuştu.

"Dünyada 7. büyük tarım ekonomisine sahibiz"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de Türkiye'nin her alanda olduğu gibi tarımda da çok ilerlediğini ifade etti.

Tarımsal anlamdaki gelişmelere dikkati çeken Güler, "Mart 2026 tarihi itibarıyla söylüyorum, 2 milyon 321 bin traktörümüz var. Çok büyük bir rakam. Buradan elde ettiğimiz ürünün büyüklüğü bu. Yani o yüzden biz dünyada 7. büyük tarım ekonomisine sahibiz. Avrupa'da birinciyiz." dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise Sivas'ın tarihi ve kültürel birikiminin yanı sıra verimli toprakları, geniş meraları ve güçlü hayvancılık potansiyeliyle ülkemizin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuardaki stantları gezen Bakan Yumaklı ve beraberindekiler, sergilenen ürünler ve tarım ekipmanları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA