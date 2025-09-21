Tarım ve hayvancılıkta dijital dönüşüm hedefleyen 'Farmer AI' TEKNOFEST'te birinci oldu

TEKNOFEST 2025 kapsamında tarım ve hayvancılık alanında öğrenciler tarafından geliştirilen "Farmer AI: Dijital Çiftliğiniz" uygulaması, TEKNOFEST 2242 Türkiye Araştırma Proje Yarışması'nın Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde birinci oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

TEKNOFEST 2242 Türkiye Araştırma Proje Yarışması, Akıllı Şehirler ve Ulaşım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eğitim, Enerji ve Çevre, Gıda ve Tarım, Makine İmalatı ve Otomotiv, Sağlık, Savunma, Uzay ve Havacılık, Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorilerinde düzenlendi.

Yarışmanın Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik kategorisinde birinci olan "Farmer AI" ekibinin paylaştığı bilgilere göre, uygulama çiftçinin ihtiyaç duyacağı konularda öneriler sunarak hastalıkların erken tespiti başta olmak üzere çiftçilik ve hayvancılık süreçlerinde verimlilik artışı sağlıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilim Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve "Farmer AI" uygulamasının kurucu ortağı ve ekip üyesi Cihan Karapunar, TEKNOFEST'te tarım ve hayvancılığa yönelik geliştirdikleri uygulama ve yarışma sürecine ilişkin, "Arkadaşlarımızla beraber tarım ve hayvancılığa yönelik bir uygulama geliştirdik. Bu uygulamamızda her çiftliğin dijital bir dükkanını oluşturuyoruz. Uygulamanın ismi 'Farmer AI: Dijital Çiftliğiniz'. Bu sayede her çiftlik kendi dijital dükkanlarını oluşturup arada market veya pazar yeri olmadan ürünlerini sergileyebiliyor. Örneğin organik et, yumurta, süt ürünlerini direkt müşteriye ulaştırma imkanı var." diye konuştu.

Geliştirdikleri teknolojide hayvan sergileme kabiliyetinin de olduğunu anlatan Karapunar, şunları kaydetti:

"Hayvan pazarlarında yaşanan hijyen sorunları ve çadır pazarlarına olan ilgisizlik de bir diğer sorun. Biz dijitalde müşterilere hayvanları sunmaya çalışıyoruz. Bu şekilde on çiftlik gezmek yerine uygulamada beğendiğiniz iki çiftliği gezip alım satımı yüz yüze yapabiliyorsunuz. Et, süt, yumurta gibi ürünlerin ise alım satımı doğrudan uygulama üzerinden yapılabiliyor."

Karapunar, uygulama içerisinde yapay zeka destekli takip sistemiyle çiftçilerin işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen çiftçi destek paneli de olduğunu belirterek, "Tarımla uğraşanlara don uyarısı verip ürün kaybını önlemesini sağlıyoruz. Hayvancılıkla uğraşanlara ise erken doğum riski ya da hangi yemle daha iyi verim alınacağına dair öneriler sunuyoruz. Çiftçi bu öneriyi onayladığında yapay zekamız da kendini geliştiriyor." şeklinde konuştu.

"Arkadaşlarım sayesinde hazırlık ve birinci sınıftan itibaren bu fikri geliştirdik"

"Farmer AI"ın geliştirilme sürecini anlatan Karapunar, fikrin çıkış noktasına değinerek, "Babam Mücahit Karapunar emekli olduktan sonra hayvancılığa yöneldi. Ben de onunla beraber bu fikri 6 yıldır aklımda bulunduruyordum. Arkadaşlarım sayesinde hazırlık ve birinci sınıftan itibaren bu fikri geliştirdik. Geçen yıldan itibaren başvurduğumuz TEKNOFEST Girişimcilik kategorisi yarışmasında TÜBİTAK işbirliğinde Türkiye birinciliğini elde ettik." diye konuştu.

Projeyi dört kişilik bir ekip olarak geliştirdiklerini ifade eden Karapunar, takım arkadaşlarına dair şu bilgileri paylaştı:

"Ekip üyelerimizden Muhammet Enes Nas, Sakarya Üniversitesi öğrencisi olarak yazılım alanında çalıştı. Berfin Akcebe ve Talha Sarı ise Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencileri. Onlarla birlikte yazılım geliştirmeleri, reklam çalışmaları ve arayüz tasarımlarını yaptık."

"Farmer AI", şirketleşme yolunda adım adım ilerliyor

Karapunar, TÜBİTAK desteğiyle şirketleşme yolunda ilerlediklerini ve beş yıllık bir proje takvimi oluşturduklarını anlattı.

Daha öncesinde TÜBİTAK BİGG kamplarına da katıldıklarını ve ekstra puan aldıklarını ifade eden Karapunar, "TÜBİTAK BİGG bize şirketleşmemiz için önümüzü açıyor. Bu noktada TÜBİTAK'la beraber şirketimizi kurmayı ve uygulamamızı yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." dedi.

Karapunar, "Farmer AI"ın hem Türkiye'de hem de globalde kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, rekabetin gitgide yükseldiği bir alanda olduklarını söyledi.

Cihan Karapunar, şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki rakiplerimizden AgriWebb ve Breeder var. Breeder yapay zeka desteksiz bir çözüm sunuyor. Türkiye'de ise hayvan takibi, hayvan pazarı veya ilan mantığıyla işleyen parçalı çözümler var ama kimsenin dijital dükkan modeli yok. Biz bunu ücretsiz bir şekilde çiftçilere sunmayı planlıyoruz."

Ürettikleri uygulamanın, tarım ve hayvancılıkta nakliye sorunu için de çözüm ürettiğini vurgulayan Karapunar, "Çiftliklerin kendi imkanları varsa kendileri taşıyabilecekler. Ayrıca toplu taşıma modeliyle, örneğin iki günde bir çıkacak tırlarla çiftlik ürünlerini doğrudan kapılara ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Tarım ve hayvancılıkta dijital dönüşüm artık zorunluluk"

Karapunar, tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğine değinerek, "Her sektör dijital dönüşüme başladı. Hayvancılık ve tarım da bunlara girmek zorunda. Bu artık bir seçenek değil, zorunluluk. TEKNOFEST'te ilk kez yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nde (TÜME) akıllı çiftlikler metodunu görüyoruz, çok güzel çözümler var. Hem genç yaştaki arkadaşlarımız hem de büyüklerimiz bu alanda çözüm üretiyor. Biz de onlardan biri olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm gençlerin bu alana aktif bir şekilde ve genç yaşta girmeleri gerektiğini vurgulayan Karapunar, Türkiye'nin geleceği için tarım ve hayvancılıkta dijitalleşmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Bu arada, ekip, gelecek perspektifinde "Farmer AI" ile Türkiye'de 80 bin çiftlik işletmesine ulaşmayı, daha sonra ise bu uygulamayı Avrupa ve Orta Doğu pazarına açılarak küresel çapta dijital tarım ve hayvancılık platformu haline getirmeyi amaçlıyor.