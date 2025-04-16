Tarım Sektöründe Sosyal Güvenlik Sistemi İçin İlk Adım

Tarıma yönelik sosyal güvenlik sistemi oluşturulması için çalışma yürüten Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım Konseyi, tarım sigortası odak grup toplantısının ilkini gerçekleştirdi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım Konseyi (ATAK), tarımda işçi sıkıntısını da beraberinde getiren sosyal güvenlik sisteminin tarıma özel planlanması için harekete geçti. Bu çerçevede ATB, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, ATAK ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü iş birliğinde sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla odak grup toplantıları düzenlenmeye başladı. Toplantıların ilki olan Örtüaltı Tarımda Sosyal Güvenlik Odak Grup Toplantısı, ATB ve ATAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın başkanlığında ATB toplantı salonunda yapıldı. Çandır, tarımda işçi sıkıntısına dikkat çekerek, tarıma özel bir sosyal güvenlik modeli oluşturulmasının şart olduğunu söyledi. Buna yönelik ilk adımı 2017 yılında Tarım Çalışanlarının Sosyal Güvenliğinde Yenilikçi Yaklaşımlar Çalıştayı ile attıklarını hatırlatan Çandır, "Gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda bu çalışmayı güncelleyerek karar vericilerimize sunulmak üzere yeni bir rapor hazırlayacağız" dedi.

5 ODAK grup toplantısı yapılacak

Tarımda sosyal güvenliğin sektörün önde gelen sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Çandır, tarımdaki işçi sıkıntısının çözümünün tarım özel sosyal güvenlik modeliyle çözülebileceğini kaydetti. Çandır, "Tarımda öyle bir sosyal güvenlik modeli kurgulamalıyız ki, bu model bir taraftan insanlarımızı kayıt içine girmeye motive etmeli, diğer taraftan tarımsal kapasiteyi artıran ve büyümeyi teşvik eden bir model olmalıdır. Tarım çalışma şartları, sistemi ve takvimi özel bir sektördür, sosyal güvenlik sistemi de buna göre düzenlenmelidir. Tarıma özel sosyal güvenlik sistemini geç olmadan uygulamalıyız" diye konuştu.

Çandır, odak grup toplantılarının 5 etaptan oluşacağını, ilkini örtüaltı tarımın paydaşlarıyla yaptıklarını, diğer alanlardaki paydaşların sorun ve çözüm önerilerini dinleyip raporlaştıracaklarını ve ilgili kurum, kuruluşlarla paylaşacaklarını kaydetti.

"İşçi bulamayan tarım kan kaybediyor"

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarımın işçilik sorunu nedeniyle kan kaybettiğini söyleyerek, işçileri tarlada tutacak, işvereni de zor durumda bırakmayacak sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Alp, sosyal yardımlar nedeniyle birçok insanın tarımda çalışmak istemediğini söyledi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ANTKOMDER) Başkanı Nevzat Akcan ise, tarımda çalışacak işçi bulmakta zorlandıklarını belirterek, bu ihtiyacın birçok alanda yabancı işçilerle giderildiğini söyledi. Akcan, tarıma özel sigorta sisteminin planlanması gerektiğini ifade ederek, "Bu konuda önlem alınmazsa tarımda daha büyük zorluklarla karşı karşıya kalacağız" dedi.

"Sosyal yardımlar nedeniyle sigortalı olmak istemiyorlar"

Fide Üreticileri Alt Birliği (FİDEBİRLİK) Başkanı Kayhan Yıldırım, bu dönem sosyal yardımlar nedeniyle çalışanların sigorta yaptırmaktan kaçındığını söyleyerek, "Gelen işçiyi sigortalı yapmak istiyoruz, 'Sigortam olursa annemin bakım maaşı kesilir' diyerek sigortalı olmak istemiyor. Bu durumda iş veren ne yapmalı? Sosyal güvenlik yardımları iyi denetlenmeli" diye konuştu.

Toplantıda sektör paydaşları örtüaltı tarımda çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınmasına yönelik mevcut durum, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Toplantıya Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, FİDEBİRLİK Başkanı Kayhan Yıldırım, Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ANTKOMDER) Başkanı Nevzat Akcan'ın yanı sıra tarım sektörü temsilcileri, akademisyenler, SGK İl Müdürlüğü uzmanları katıldı. - ANTALYA