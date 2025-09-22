Tapu Harcı Geliri 100 Milyarı Aştı, TOKİ İndirim Kampanyası Başladı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri şimdiden geçen yılın toplamını aşarak 100 milyar 305 milyon 165 bin lirayı aştı" dedi.

Türkiye genelinde tapu işlemlerinden elde edilen tapu harcı geliri 20 Eylül tarihi itibarıyla 100 milyar TL'yi aştı. Tapu dairelerinde gerçekleştirilen işlem sayısı aynı dönemde ise 13 milyona yaklaştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "İşlem sayılarına bakıldığında ise 20 Eylül itibarıyla 2 milyon 192 bin satış, yaklaşık olarak 946 bin ipotek, 340 bin intikal, 118 bin düzeltme, 446 bin kamulaştırma, 37 bin ayırma, 23 bin bağış, 21 bin birleştirme işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 10 milyonu geçti. Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri şimdiden geçen yılın toplamını aşarak 100 milyar 305 milyon 165 bin lirayı aştı. Harç gelirlerinin yaklaşık 95 milyar lirası satış işlemlerinden elde edildi. Diğer işlemlerden elden edilen harç gelirlerine baktığımızda da yaklaşık 575 milyonu bağış, 566 milyonu taksim, 444 milyonu ipotek ve 330 milyonu birleştirme işlemlerinden elde edildi" dedi.

"TOKİ indirim kampanyası başladı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyasını başlattı. Konuya ilişkin bilgi veren Özelmacıklı, "Borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyenler bu indirimden yararlanabilecek. Ayrıca, borcun tamamını kapatamayacak olan vatandaşlar da en az yüzde 25'lik kısmını peşin ödemeleri halinde kısmi indirim avantajı elde edebilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için güncel taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş dönem borcu bulunmaması ve satış ile ödeme başlangıcının en geç Haziran 2024'te yapılmış olması gerekiyor. Ancak, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalanlar kampanyadan yararlanamayacak. Tapusunu erkenden almak isteyen vatandaşlar, aracı bankalar üzerinden borç kapatma işlemlerini gerçekleştirebilecek ve gerekirse konut kredisi kullanabilecek. Kat mülkiyeti bulunan projelerde, 'borcu yoktur' belgesi ve emlak beyan değeri belgesi de bankaya sunulacak. İndirim kampanyası 17 Ekim 2025 tarihine kadar geçerli olacak; bu tarihten sonra yapılacak ödemelerde yüzde 25 indirim hakkı bulunmayacak" diye konuştu.

"İkinci el konutta son fırsatlar"

Özellikle ikinci el konut tarafında son dönem fırsatların olduğunu belirten Özelmacıklı, "Bu yılın satış rekoru Ağustos ayında 143 bin 319 ile yakalandı. Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,4 oldu. İkinci elde satışlarda yeni rekorlar yolda. Özellikle düşen faizler, kur korumalı sistemden çıkışlar, artan altın fiyatları ve düşen amortisman süreleri talebi artırmaya devam ediyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL