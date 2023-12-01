Take Off Girişimcilik Zirvesi bu yıl da büyük fırsatlar sunuyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi, 5-6 Aralık'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu zirve öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, 2018'den beri TEKNOFEST bünyesinde düzenlenen uluslararası bir girişim zirvesi olan etkinliğin kurgulanmasındaki asıl amacın, hem TEKNOFEST'teki projelerin girişime dönüşmesi hem de İstanbul'un dünyada teknoloji girişimciliği anlamında bir merkez haline gelmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Aksakal, "2018'den beri yerli, yabancı girişimcilere, yatırımcılara, kurumsal firmalara, önemli konuşmacılara, gençlere ilham olabilecek teknolojiyle ilgili konuları ele alabilecek konuşmacılara ev sahipliği yapıyoruz. Kurumsal firmalar yine zirveye katılım sağlıyor. Buradaki en büyük değer önerisi aslında network imkanı. Bir girişim geldiğinde işbirliği yapabileceği kurumsal firmayla tanışabiliyor veya kendisine müşteri bulabiliyor. Yatırım ihtiyacı olan girişimciler yatırımcılarıyla tanışabiliyor. Ürün hizmetlerini sahnede dinleyicilerine, kullanıcılara aktarabiliyor. Biraz aslında bu girişimcinin fırsatları değerlendirmesiyle de ilgili bir konu." dedi.

"Zirveye katılan girişimciler, yatırımcıların radarına girme imkanı yakalıyor"

İrem Bayraktar Aksakal, zirvenin düzenlenmeye başlanmasından itibaren ziyaretçi sayısı anlamında artış olduğunu, girişimde nitelik bakımından da ciddi bir ilerleme gerçekleştiğini dile getirdi.

Aksakal, 2018'de daha çok ileri teknoloji içermeyen girişim başvuruları alıyorken, şu an ileri teknoloji girişimleri, "Generative AI" denilen yapay zeka, biyoteknoloji üzerine, otonom, robotik alanında çalışan girişimlerin başvurularını aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Zirvede yatırımcıya fikrini sunup akabinde o yatırımcıdan yatırım alan girişimcilerimiz mevcut. Tabii bir haber değeri de oluyor. Zirvede sahneye çıkmasıyla beraber o haber değerinden sonra yatırımcıların da radarına giriyor girişimciler. Bu anlamda başarı hikayelerimiz var. Zirve, uluslararası bir zirve olduğu için Türkiye'deki girişimciler yurt dışındaki katılımcılarla tanışarak farklı pazarlara açılabiliyorlar. Bu güzel bir çıktı oluyor. Bunun örneğini de yaşadık. Türk bir girişimci, Azerbaycan'dan bir katılımcıyla tanışarak Azerbaycan pazarına açıldı ve pazarını büyütmüş oldu. Yine yurt dışındaki girişimciler Türkiye pazarına açılabiliyorlar bu zirveye gelerek. Türkiye'de operasyonlarını başlatabiliyorlar. Zirve, bu anlamda girişimcilere bir değer önerisi sunuyor."

Zirve kapsamında yarışma da düzenlediklerini ifade eden Aksakal, girişimcilerin sahnede sunum yaptıklarını söyledi.

Aksakal, "O sunumlardan en iyi dereceye giren girişimlere biz T3 Vakfı olarak örneğin, yatırım ödülü veriyoruz. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım ödülü veriyor. Sponsorlarımızdan biri en iyi kadın girişimciye ödül veriyor. Bir farklı sponsorumuz en iyi afet teknolojileri girişimine nakdi ödüller veriyor. Zirvenin aslında o networking değer önerisinin yanı sıra böyle nakdi ödül destekleri ve değer önerileri de mevcut." diye konuştu.

"İnsanlığın faydasına teknolojileri geliştirenler bizim milletimizden olsunlar"

T3 Vakfı Girişim Merkezi Koordinatörü Aksakal, "Milli Teknoloji Hamlesi"ne işaret ederek, bunun küresel düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.

Aksakal, bugün bakıldığında iletişim ve haberleşmenin, finans ve savunma sanayi teknolojilerinin önemli olduğunu belirterek, "Ülke olarak bunlara sahip olmamız ve bunlara öncülük etmemiz gerekiyor. Teknolojiye sahip olduğunuzda gündemi nasıl şekillendirdiğinizi, nasıl yön verdiğinizi görebiliyorsunuz. Eğer o teknolojiye sahip değilseniz o yönü vermede söz hakkınız olmuyor. Biz istiyoruz ki insanlığın ve toplumun faydasına kullanılabilecek teknolojileri geliştirenler bizim milletimizden olsunlar ve dünyaya da örnek olsunlar." dedi.

Bu yıl zirvede robotik ve yapay zeka gibi çok önemli konuların konuşulacağını söyleyen Aksakal, şunları kaydetti:

"Yapay zekayı çok önemsiyoruz. Gerçekten geleceğin çok önemli bir teknoloji alanı olacak. Hayatlarımızı çok fazla etkileyecek. Bunları ana sahnede ele alıyor, aktarıyor olacağız. Çünkü bu bir ekosistem işi. Siz bu alanda bir iş yapıyor olabilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde bu alanda insan kaynağı ihtiyacının olacağını da gözlemleyeceğiz. Bu nedenle şimdi siz bunu aktarırsanız, anlatırsanız ileride bu konuya ilgi duyacak insanlar da yetişecektir. Öğrenciler gelip dinleyecektir ve ilgi duyacaklardır. Bu anlamda ana sahnede çok kıymetli ve farklı ülkelerden katılan konuşmacılar olacak. Zirvenin bu seneki en büyük farklılığı ise kurumsal firmalar, sponsorlarımız, partnerlerimiz stant açacaklar ve onlar da kendi girişimlerini sergileyecekler. Bu sene bir girişim şöleni görüyor olacağız."

Aksakal, zirvenin herkese açık olduğunu ve isteyenlerin ücretsiz olarak web sitesi üzerinden kayıt yaptırabileceklerini dile getirerek, herkesi beklediklerini ifade etti.