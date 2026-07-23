Suudi Arabistan'daki dev projelerde Türk imzası büyüyor

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programı çerçevesinde başkent Riyad ve çevresinde konut, turizm ve altyapı alanlarında tarihinin en büyük yatırım hamlesini yürütüyor. Şubat ayında Riyad'da 800'den fazla iş insanının katılımıyla düzenlenen forumda, Türk şirketlerinin ülkede üstlendiği projelerin toplam büyüklüğünün 25 milyar doları aştığı açıklandı. Sektör verilerine göre son dönemde yalnızca Körfez ülkelerinde yaklaşık 19 milyar dolar tutarında 93 proje Türk firmalarınca üstlenildi. Diriye, Kızıldeniz ve Kıddiye gibi büyük ölçekli bölge projeleri, uluslararası yükleniciler ve teknik kadrolar için yeni bir çekim merkezi oluşturuyor. Bu tabloyu değerlendiren Çağdaş Batmaz, Türk inşaat profesyonellerinin sahadaki ağırlığının her geçen yıl arttığını söyledi.

Dev Projeler Hız Kazandı

Suudi Arabistan’ın eğlence parkı ve su parkı gibi birçok ilki bünyesinde barındıran Kıddiye Şehri yatırımının, 1,4 milyar dolar sözleşme bedeline sahip Performans Sanatları Merkezi projesinde Kıdemli Proje Müdürü olarak görev yapan Batmaz, “Krallık genelinde aynı anda yüzlerce büyük şantiye yürütülüyor. Konut, otel ve spor tesislerine yönelik talep o kadar güçlü ki planlanan bütçeler sürekli yukarı yönlü güncelleniyor. İşverenler artık yalnızca hız değil, uluslararası standartlarda kalite ve şeffaf proje yönetimi de bekliyor” dedi.

Batmaz, daha önce Riyad’ın Diriye bölgesinde inşa edilen ve 27 delikli golf sahasıyla ülkenin en büyük spor ve turizm yatırımları arasında gösterilen kulüp projesinde Kıdemli Proje Müdürü olarak görev aldı. Ayrıca, yine Riyad’da yer alan, 850 milyon riyal bütçeli ve 156 bin metrekare inşaat alanına sahip konut kompleksinin yapımını İnşaat Müdürü olarak yönetti. Batmaz, Dakka’da tamamlanan 25 milyon dolar değerindeki 16 bin metrekarelik büyükelçilik kompleksinin tamamlanmasında da görev aldı.

Türk Mühendislere Talep Artıyor

Kariyerinde Bakü'de 34 katlı ve 200'den fazla odali otel projesinin inşaat müdürlüğünü de üstlenen Batmaz, bölgedeki işverenlerin Türk teknik kadrolara yönelimine dikkat çekti: “Türk mühendis ve mimarlar, zorlu coğrafyalarda ve sıkışık takvimlerde kaliteyi düşürmeden üretim yapabildiğini defalarca kanıtladı. Suudi tarafı da ortaklık kurarken bu deneyimden yararlanmak istiyor.” Batmaz, iki ülke arasındaki ekonomik yakınlaşmanın istihdama da doğrudan yansıyacağını belirterek, önümüzdeki dönemde sahada yönetici pozisyonlarında görev alan Türk profesyonellerin sayısının hızla artmasını beklediğini, bunun genç mühendisler için önemli bir kariyer kapısı açacağını ifade etti.

Kaynak: Haberler.com