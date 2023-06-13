Suudi Arabistan, Çin ile sanayi ve madencilik işbirliğini genişletmeye istekli

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim El Khorayef, ülkesinin Çin ile sanayi ve madencilik gibi sektörlerdeki işbirliğini genişletmeye istekli olduğunu belirtti.

RİYAD, 13 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim El Khorayef, ülkesinin Çin ile sanayi ve madencilik gibi sektörlerdeki işbirliğini genişletmeye istekli olduğunu belirtti.

Bakan, Pazar günü Riyad'da düzenlenen 10. Arap-Çin İş Konferansı çerçevesinde Xinhua'ya verdiği demeçte, Çin-Arap ilişkilerinin ortak çıkarlara dayandığını ve son yıllarda istikrarlı ve önemli ilerlemelere tanık olduğunu kaydetti.

El Khorayef, ülkesinin 2030 Suudi Arabistan Vizyonu stratejik çerçevesi kapsamında Çin ile sanayi, madencilik kaynakları, enerji ve lojistik alanlarında işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

Bakan, "Endüstriyel stratejimiz, petrol, doğalgaz veya mineral gibi mevcut doğal kaynaklardan ve coğrafi konumumuzdan yararlanarak krallığı küresel bir lojistik istasyonu ve büyük bir sanayi bölgesi haline getirmenin yanı sıra Suudi vatandaşlarına bu ümit veren sektörlerde çalışma ve yatırım yapma ufku açmaya odaklanmaktır" dedi.

El Khorayef, "Bakanlık içinde Çinli şirketleri ülkemize çekmek ve onlara çeşitli fırsatları tespit etmede yardım etmek için çalışan bir ekibimiz var" ifadelerini kullandı.

Suudi Bakan, ülkesinin dünyanın dört bir yanından gelen girişimcilere yönelik iyi bir yatırım ortamı yaratmak için avantajlı konumundan ve bol doğal kaynaklarından sonuna kadar yararlanacağını belirtti.