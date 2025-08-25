SunExpress'ten Sonbahar Uçuşlarında Artış

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, sonbahar döneminde Almanya, Avusturya, İsviçre'den Ege ve Akdeniz bölgesine yapılan uçuş seferlerinde arttırma kararı aldı. Hava yolu şirketi Ekim ayında bu hatlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla toplam 1,1 milyon koltuk sunacak.

SunExpress Grup Satış Kıdemli Müdürü Tobias Bracht konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz sezonu dışındaki dönemler için artan bir talep gözlemliyoruz. Sonbahar dönemi için oluşturduğumuz kapsamlı uçuş programı da bu talebe yanıt veriyor. Bu ilgi, Türkiye'nin yılın her döneminde tercih edilen bir seyahat destinasyonu olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Sonbahar dönemi, hem golf ve doğa yürüyüşleri gibi sportif aktiviteler hem de Türkiye'nin kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfetmek için ideal bir zaman" dedi.

SONBAHAR DÖNEMİ İÇİN KAPASİTE ARTIŞI YAPILAN HATLAR

Dresden – Antalya: günde 2 sefer (geçen yıl: günde 1 sefer), Erfurt – Antalya: günde 2 sefere kadar (geçen yıl: haftada 3 sefer), Cenevre – Antalya: her gün (geçen yıl: haftada 4 sefer), Berlin – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer), Düsseldorf – Dalaman: haftada 8 sefer (geçen yıl: haftada 7 sefer), Köln/Bonn – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer), Stuttgart – Dalaman: haftada 4 sefer (geçen yıl: haftada 3 sefer)