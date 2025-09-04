Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün hedefi Japonya

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, 2022'de oluşturulan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Latin Amerika'dan Asya-Pasifik'e kadar 18 uzak ülkede ihracatı artırma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Bu stratejinin öncelikli pazarlarından biri de Japonya'dır." ifadesini kullandı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğinden (İSHİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, önemli hedef pazarlarından Japonya'ya ihracatını artırmak için çalışmalarına devam ederken, ülke pazarındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

İSHİB, bu amaçla 1-7 Eylül tarihlerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi'nde Japonya Sektörel Alım Heyeti Programı ile Japonya'nın en büyük 25 su ürünleri ve hayvansal mamuller ithalatçı firmasını Türkiye'ye getirdi. Program kapsamında Japon alıcılar, Türk firmalarının üretim tesislerini ziyaret ederek, yerli üretici ve ihracatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptı.

Programın açılışına, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, İSHİB Başkanı Müjdat Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, sektörel dernek temsilcileri ile ihracatçı firmalar katıldı.

"Japonya'ya tarım ve gıda ihracatında su ürünleri öne çıkıyor"

Açıklamaya göre Mehmet Ali Kılıçkaya, alım heyeti programının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Japonya'ya ihracatının 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 717 milyon dolara ulaştığını, 2025 ocak-temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 374,9 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Japonya'ya tarım ürünleri ihracatına değinen Kılıçkaya, şunları ifade etti:

"Tarım ve gıda ihracatımız 2024'te 385 milyon dolara erişmiş ve bu ülkeyi sektörümüz için öncelikli pazarlardan biri haline getirmiştir. 2025'in 7 ayında Japonya'ya tarım ürünleri ihracatımız 174 milyon dolara ulaşmıştır. İhracatımızda öne çıkan ürünler, su ürünleri, makarna, zeytinyağı, kuru üzüm, meyve suları ve orkinos balıklarıdır.

2022'de oluşturulan Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında Latin Amerika'dan Asya-Pasifik'e kadar 18 uzak ülkede ihracatımızı artırma hedefiyle çalışıyoruz. Bu stratejinin öncelikli pazarlarından biri de Japonya'dır. Bakanlığımızca yürütülen Gıda ve Tarım İhracatında Teknik Engellerin Aşılması Projesi ile tarım ve gıda ihracatında karşılaşılan teknik engellerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Japonya da bu projede su ürünleri odağında yer almakta, ihracatçılarımızın daha hızlı ve güvenilir biçimde pazara erişimini sağlayacak çözümler üretilmektedir."

"Türk orkinosu 2024'te 99 milyon dolar ihracat geliri sağladı"

İSHİB Başkanı Müjdat Sezer de Japonya'nın kanatlı ürünlerinde 4 milyar dolar, su ürünlerinde 14 milyar dolar ve süt ürünlerinde 1,5 milyar dolar yıllık ithalatı bulunan dev bir pazar olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Japonya'ya sektör ihracatının yıllık ortalama 100 milyon dolar civarında olduğunu belirten Sezer, "Bu miktarı nasıl artırabiliriz, nasıl daha fazla işbirliği yapabiliriz diye düşünüyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Ürünlerimizin bu pazarda hak ettiği oranda yer almasını temin için ısrarla çalışacak, ürünlerimizi tanıtacağız." ifadesini kullandı.

Sezer, 2024'te gerçekleştirilen su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yüzde 83,9'unun orkinos balığı ve diğer balıklar, yüzde 4,2'sinin kanatlı, yüzde 3,4'ünün süt ve süt ürünleri, yüzde 2,5'inin arı ürünleri, yüzde 1,7'sinin ise yumurta sektörü ürünü olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"2024'te Türkiye'nin Japonya'ya gerçekleştirdiği su ürünleri ve hayvansal ürünler ihracatı yüzde 121 artarak 118 milyon dolara ulaştı. Türk orkinosu, Japon damak tadına mükemmel şekilde uyum sağlayarak yalnızca 2024'te 99 milyon dolar ihracat geliri sağladı. Ayrıca, levrek ve çipura gibi kültür balıkları da Türkiye'nin sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları ve doğal besleme yöntemleri sayesinde Japon pazarında giderek daha fazla ilgi görüyor. 2024 itibarıyla Türkiye, Japonya'ya su ürünleri ihracatında güçlü ve lider konumda yer almakta, diğer hayvansal ürün kategorilerinde ise yüksek potansiyele sahip yükselen bir oyuncu olarak öne çıkmaktadır."

Japon firmaların detaycı olduklarını, uzun vadeli düşündüklerini ve güvene dayalı iş yapmayı tercih ettiklerini vurgulayan Sezer, "Yüz yüze iletişimi tercih ettikleri için bu pazarda yer almak, fuarlar düzenlemek, ticaret ve alım heyetleri organize etmek son derece önemli. Biz de bu çabalarımızı yeni işbirliklerine ve daha iyi ihracat rakamlarına dönüştürme arzusundayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Japonya'dan gelen 14'ü kanatlı ürünleri, 8'i su ürünleri ve 3'ü süt ürünleri sektöründen olmak üzere 25 firmanın 36 üst düzey temsilcisi, 20 ihracatçı firmayla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Etkinlikte stratejik işbirlikleri için görüşmeler yapıldı.