STSO Başkanı TÜRASAŞ'ın Demiryolu Sanayisine Öncülük Yapmasını İstiyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ'ı ziyaretinde TÜRASAŞ'ın demiryolu sanayisine öncülük etmesi gerektiğini belirtti. STSO ve TÜRASAŞ iş birliğiyle mesleki eğitim kurslarının açılması da planlanıyor.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ'ı ziyareti sırasında TÜRASAŞ'ın demiryolu sanayisine ön ayak olması gerektiğini söyledi.

STSO Başkanı Zeki Özdemir ziyarette yapmış olduğu konuşmada, "Eski ismiyle TÜDEMSAŞ yeni ismi ile TÜRASAŞ'ın varlığı Sivas ekonomisi için önemli. Benzer üretim modeline sahip özel sektördeki yan sanayi firmalarının varlık sebebi, bu nedenle TÜRASAŞ özel sektöre öncülük yapma konumundadır Dışarıdaki girişimcileri Sivas'a yatırım yapmaları yönünde teşvik ediyoruz. Göz bebeğimiz Demirağ OSB her geçen gün büyümeye devam ediyor. Yeni fabrika temelleri atılıyor, yeni yatırımcılarla görüşmelerimiz devam ediyor. Burada Savunma Sanayi kümelenmesi ve demiryolu kümelenmesine ağırlık vermemiz gerekiyor. TÜRASAŞ, demiryolu sanayi kümelenmelerine ön ayak olmalı" ifadelerine yer verdi.

STSO VE TÜRASAŞ İş Birliği ile Mesleki Eğitim Kurslarının Açılması Planlanıyor

Başkan Zeki Özdemir açıklamasında, "Sanayi ve endüstriyel üretimlerin artması, bu konudaki yetişmiş eleman ihtiyacının da artmasına neden olmaktadır. En çok ihtiyaç duyulan meslek grupları arasında kaynakçılık önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda STSO olarak, TÜRASAŞ iş birliğinde mesleki akreditasyona sahip kaynak ustası yetiştirme kursu düzenlemeyi planlıyoruz. TÜRASAŞ'ın bünyesinde eğitim verebilecek yapısı mevcut. Amacımız, kamu sanayi iş birliğinde kaynak eğitim merkezi açmak kursiyerleri eğitmek ve sonunda belge vermek. Böylece yetişmiş eleman ihtiyacı kısmen karşılanmış olacaktır. Ayrıca buradan emekli olanların 30 yıllık, 40 yıllık iş tecrübeleri var. Bu da muazzam bir iş gücü demek. Bilgi ve birimlerinden faydalanmamız gerekiyor. Emeklilerimize girişimcilik eğitimi verilerek tekrardan üretime katkı sunmaları sağlanabilir. Biz elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ ziyaretten dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Ticaret ve sanayi odası girişimcilik ruhunun en üst düzey olduğu yerdir. Oda ile daha yakın ilişkiler içerisinde olacağız" dedi.

TÜRASAŞ Yeni Fabrika Açıyor

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulum aşamasında olan Boji fabrikasının yılsonunda faaliyete geçeceğini aktaran Türasaş Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, "TÜRASAŞ içerisinde birden çok fabrikamız mevcut. Bu fabrikaların en sonuncusu 1950'li yıllarda açıldı. 1950 yılından sonra ilk defa yeni bir fabrika açılacak. Yılsonunda faaliyete geçireceğimiz Boji fabrikamızda yaklaşık 300'e yakın yeni işçi istihdamı olacak. Türkiye'de Boji üreten özel sektör firmaları var. Burası tam kapasiteyle üretime geçtiğinde Yıllık 4000-4500 Boji üretim rakamına ulaşacağız. Boji üretimi sayesinde Yük Vagonu üretim sayımızı da artırmış olacağız. Bu üretimi tabi ki tek başımıza yapmayacağız. Yan sanayi ile birlikte Sivas yapacak. Hep birlikte yapacağız. TÜRASAŞ, kamu kaynaklarının Sivas girişimcisine açılan kapısıdır. Yoğun bir şekilde üretimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı. - SİVAS