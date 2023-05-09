Stellantis, Orta Doğu ve Afrika 2022 yılı sonuçlarını açıkladı

Stellantis Orta Doğu ve Afrika (MEA), 2022 yılı sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre sonuçlar, şirketin önümüzdeki 10 yıl için Dare Forward 2030 "iddialı" stratejik planını uygulama performansını gözler önüne serdi. Bu plan şirketi, pazar payı, müşteri deneyimi ve enerji geçişinde liderliğe taşımayı kapsıyor.

Stellantis MEA, Eylül 2022'de endüstriyel, ticari, ürün, dijitalleşme, satış sonrası ve satın alma alanlarında cesur bir stratejiyle "Dare Forward 2030" stratejik planına katkısını açıklamıştı.

MEA bölgesinin hedefleri, bölgedeki ülkelerde konumunu güçlendirerek yüzde 30'un üzerinde pazar payına ulaşmak, 2030 yılına kadar 1 milyondan fazla araç satışı ile kendi alanında pazar lideri olmak ve bunun yanı sıra Orta Doğu, Güney Afrika ve Sahra Altı bölgesinde yüzde 12'nin üzerinde pazar payıyla yükselişe geçmek olarak belirlenmişti.

Stellantis, MEA Dare Forward 2030 Stratejik Planı Kapsamında hızla ilerlerken, şirketin Orta Doğu ve Afrika'daki 2022 sonuçlarına göre, düzeltilmiş faaliyet geliri, Stellantis'in kuruluşundan bu yana dört katına çıktı. Pazar payı, 2021 yılına kıyasla 0,3 puan artarken, ürün kalitesinde 2025 hedefi 2022 yılında tutturulmuş oldu. Satın almadaki 2030 hedefinin yüzde 50'sine de 2022'de ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Orta Doğu ve Afrika COO'su Samir Cherfan, "Orta Doğu ve Afrika, büyüme potansiyeli yüksek, geniş ve gelecek vadeden bir bölge. Stellantis, kendisini bölgede otomotiv endüstrisinin gelişimine yardımcı olmaya adamış durumda ve müşterilerinin değişen mobilite ihtiyaçlarına yanıt vermek için ayak izini güçlendirmek üzere yatırım yapıyor. Çalışanların ve ortakların katkıları sayesinde Stellantis, 'Dare Forward 2030' stratejik planını gerçekleştirme yolunda tüm hızıyla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Stellantis Türkiye'deki üretimini artıracak

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Orta Doğu ve Afrika Dare Forward 2030 kapsamında, Eylül 2022'den günümüze kadar gerçekleşen önemli aşamalara yer verilirken, buna göre endüstriyel tarafta Cezayir'de 19 Mart 2023- Aralık 2023'te FIAT 500 üretiminin başlamasıyla birlikte dört model üretmek üzere Stellantis ve tedarikçilerinden toplam 200 milyon Euro'yu aşan ilk yatırım dalgası açıklandı.

Fas'ta 3 Kasım 2022'de yerel üretim kapasitesini iki katına çıkartmak ve bölgenin kendi kendine kaynak sağlama kapasitesine hizmet edecek 'Akıllı Otomobil' platformunu tanıtmak için, Kenitra üretim tesisine 300 milyon avronun üzerinde yatırım açıklandı. Güney Afrika'da 8 Mart 2023'te Güney Afrika'da araç üretmek için bir Mutabakat Protokolü imzalandığı bildirildi. Mutabakat Protokolü, 2025 yılına kadar tamamlanacak olan üretim projesi ile Stellantis'in Güney Afrika pazarındaki konumunu güçlendirecek.

Mısır'da pazardaki konumunu iyileştirmek ve varlığını güçlendirmek için Mısırlı yetkililerle ülkede otomobil fabrikası kurmak üzere 23 Şubat 2023'de çerçeve anlaşma imzalandı.

Türkiye'de Stellantis, beş marka için planlanan orta boy hafif ticari araç ve binek otomobil versiyonlarıyla 'K0' modelini Tofaş'a tahsis edecek ve mevcut Doblo ve Tipo/Egea üretiminin genişletilmesi ve bölge için öz kaynak kullanımının artırılması ile Türkiye'deki üretimini artıracak.

2022 yılında 77 pazarda 2 yeni EV ve 2 yeni PHEV olmak üzere 11 lansman yapıldı

Verilen bilgiye göre, ticari tarafa ilişkin Cezayir'de 21 Mart 2023'te satışlar başladı. 2 haftada 15 bin sipariş ve çeşitli temas noktalarında 100 bin ziyaretçiye ulaşıldı. Fas'ta Stellantis, 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 18 pazar payı ile pazardaki en büyük ikinci grup oldu. Bayi ağı yapısını iyileştirmek için çalışmalar devam ediyor. Güney Afrika'da şirket, uyarlanmış ürün yelpazesi ve gelecekteki Peugeot Landtrek ve Smart lansmanları gibi mobilite çözümleriyle lokal ihtiyaçlara cevap veriyor.

Orta Doğu'da özel ürün portföyü sürekli genişletilirken güçlendirilen bayi ağı ile güçlü büyüme potansiyeli sağlanıyor. Türkiye'de 1 Mart 2023 tarihinde, tüm Stellantis markalarının ticari faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında toplayacağını açıklayan bağlayıcı bir anlaşma imzalandı, tüm Stellantis markaları ve segmentleri için iş hacmi değer yaratımı sağlandı.

Ürün tarafında, 2022 yılında 77 pazarda 2 yeni EV ve 2 yeni PHEV olmak üzere 11 lansman yapıldı. Stellantis, 2022 yılında Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı'nı geçerek Türkiye'den Güney Afrika'ya müşterilerin mobilite gereksinimlerini her zaman iyileştirme sözünü yerine getirdi ve farklı pazarlarda birçok modeliyle "Yılın Otomobili" ödülünü aldı. Yenilikçi ve yaratıcı pazarlama kampanyaları, "Lions" ve "Links" gibi prestijli pazarlama yarışmaları tarafından ödüllendirildi.

Peugeot 408 lansmanında tüm çevrim içi stok birkaç dakikada tükendi

Dijitalleşme tarafında, İsrail, Türkiye ve GCC'de 10 yeni platform hizmete girdi. GCC, İsrail ve Türkiye'de 3 veri yönetimi platformu devreye alındı. Citroen Ami ve Alfa Romeo'nun Türkiye'deki özel çevrimiçi lansmanı kapsamında satışa sunulan araçlar bir saat içinde tükendi. Peugeot 408 lansmanında tüm çevrim içi stok birkaç dakika içinde tükendi.

Satış sonrası tarafa bakıldığında, Stellantis 2022 yılında, 2021 yılına kıyasla yüzde 17 satış büyümesiyle tüm MEA pazarlarında iyi bir performans sergiledi. Bağımsız Satış Sonrası Ürün (IAM) satışları, 2021 yılına göre 3 kat arttı. Satış büyümesini desteklemek için çok markalı bayi ağının ve Eurorepar Car Service zincirinin genişletilmesi planlanıyor.

Satın alma/tedarik tarafında, Orta Doğu ve Afrika'da Stellantis kaynak kullanımında yüzde 30 iyileşme yaşandı. Fas'taki Kenitra operasyonu, yerel kaynak kullanımını yüzde 60'a çıkardı. Cezayir, Mısır ve Güney Afrika'da üç yeni üs ile genişlerken Fas ve Türkiye'de yetişmiş tedarikçi üsleri geliştiriyor. Stellantis, 2030 yılına kadar MEA'daki tedarikini 3 katına çıkarmayı hedefliyor.

Stellantis Orta Doğu ve Afrika stratejisinde 2030 yılına yüzde 22'nin üzerinde pazar payı, yüzde 25'in üzerinde düşük emisyonlu araç karması, yüzde 12'nin üzerinde düzeltilmiş faaliyet marjı, yaklaşık 55 lansman, yüzde 70'in üzerinde öz kaynak bulma oranını yakalamayı hedefliyor.