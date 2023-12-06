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Starbucks Hisseleri Yatırımcıların Endişeleriyle Kayıp Serisini Sürdürdü

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ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri, satışların yavaşladığına ilişkin endişelerin artmasıyla 12'inci güne taşınarak piyasa değerinde 20 günde 12 milyar doların üzerinde azalış yaşandı.

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın hisseleri yatırımcıların satışların yavaşladığına ilişkin endişelerinin artmasıyla kayıp serisini 12'inci güne taşırken, şirketin piyasa değerinde 20 günde 12 milyar doların üzerinde azalış oldu.

Şirketin hisseleri satış rakamlarının ticari büyümede önemli bir yavaşlamaya işaret etmesi nedeniyle bugün TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 1'den fazla değer kaybederken hisseler, 12 günle şirketin 1992'de gerçekleşen halka açılmadan bu zamana kadarki en uzun düşüş serisini gördü.

Şirketin hisseleri, müşterilere promosyonlu ürünlerin sunulduğu "Kırmızı Kupa Günü" olarak anılan ve ABD'de binlerce çalışanın iş bıraktığı 16 Kasım'dan beri yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Starbucks'ın piyasa değeri, 20 günlük süreçte 12 milyar dolardan fazla azalarak 110 milyar doların altına geriledi.

ABD'de Starbucks'ın yüzlerce şubesinin çalışanları, 16 Kasım'da çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitmişti.

Öte yandan, Starbucks'ın, işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı tartışmalara neden olmuştu. Şirketin bu kararı, sosyal medya platformlarındaki eylem çağrılarıyla birlikte bir dizi boykota yol açmıştı.

Bu arada, Starbucks İcra Kurulu Başkanı Laxman Narasimhan, Morgan Stanley Küresel Tüketici ve Perakende Konferansı'nda yaptığı sunumda, Çin'de toparlanmanın beklendiği kadar olmadığını belirtmişti.

Analistler, Çin menşeli kahve zinciri Luckin Coffee'nin yoğun taleple hızla büyümesinin Çin'de Starbucks için rekabet baskısı oluşturduğuna işaret ederek, Luckin başarılı olunca diğer kahve zincirlerinin Çin pazarına odaklanmasının ABD'li şirketi zor duruma sokacağını belirtti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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