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SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurdu. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükselecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamasında SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına yapılan ek artışa ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5 EK ZAM

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği maaşlara ek zam gelişmesini duyuran Erdoğan, "Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor." ifadelerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

"Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir." diyen Erdoğan, 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye yükseleceğini duyurdu.

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

orhan yaldız:

Memura seyyanen zam artı %50 emekliye %37 %5 sanırım bu ülkede tek enflasyonu memurlar yaşıyor...

5711Yanıtla
Osman Kol:

Yazıklar olsun 40 yasindaki eyt parasi mevcut emekliden cikiyor

147Yanıtla
Arman Usa:

temmuzda ve ocakta 3 un birini aldik , oy vermeye devam

163Yanıtla
Heyy Heyyy:

Ülkenin haline bak yazık ne günlere, kimlere kalmışız . .

133Yanıtla
Serdar Yasar:

Emekli memur elbet seçimi bekliyor

122Yanıtla
Hakan Yvz:

Alda başınıza çalın o farkı emekliyi bitirdiniz

00Yanıtla
Dadaş Erzurumlu:

Bu saatten sonra sana oy verirsem Namerdim

00Yanıtla
Çınar Saraç:

Resmen dalga geçiyor ama bu emekli de hak ediyor cidden hak ettiniz bu duruma düşmeyi

00Yanıtla
Hakan Yvz:

Seçimde görüşürüz sayın cumhurbaşkanı

00Yanıtla
Hakan Yvz:

Seçimde görüşmek üzere

00Yanıtla
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