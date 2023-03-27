Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 813 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 813 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 152 bin 615 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 49 milyon 412 bin 218 lira açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 813 lira 3 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 585 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 253 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 372 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 674 bin 29 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 809 bin 878 metreküp olarak kayıtlara geçti.