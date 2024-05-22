Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 561 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 492 bin 94 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 62 bin 612 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 561 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 236 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 89 lira 24 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 33 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 455 bin 942 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 102 milyon 905 bin 229 metreküp olarak kayıtlara geçti.