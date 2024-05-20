Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 390 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 947 bin 925 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 156 bin 58 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 390 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 765 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 909 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 870 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 88 milyon 882 bin 178 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 88 milyon 458 bin 89 metreküp olarak kayıtlara geçti.