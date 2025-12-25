SPK ile Türkiye Barolar Birliği arasında finansal okuryazarlık alanında işbirliği protokolü imzalandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile imzaladıkları işbirliği protokolüne ilişkin, "Avukatlarımızın sermaye piyasalarına ilişkin bilgi birikimini güçlendirmeyi, ortak eğitim ve farkındalık çalışmalarını artırmayı ve hukuk ile finans arasında daha sağlam bir etkileşim alanı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

SPK ile TBB arasında Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü'nün imza töreni, Birlik Merkezi'nde yapıldı.

SPK Başkanı Gönül, burada yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarında hukukun ve avukatlık mesleğinin önemli bir rolü olduğuna dikkati çekerek, halka arz süreçlerinden şirket birleşmelerine, şirketlerin yatırım kararlarından yatırımcı uyuşmazlıkları ve kurumsal yönetim uygulamalarına kadar pek çok alanda hukukçuların katkısının piyasalar açısından önemli olduğunu söyledi.

Yatırımcı haklarının korunması, sözleşme güvenliğinin sağlanması ve piyasa disiplininin tesisinin, büyük ölçüde bu mesleğin bilgi birikimi ve sorumluluk anlayışıyla mümkün olduğunu aktaran Gönül, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün sermaye piyasaları, geçmişe kıyasla çok daha hızlı ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Dijitalleşme, yeni finansal ürünler, farklı yatırım araçları ve sınır aşan işlemler, hukuki değerlendirmeleri de kaçınılmaz olarak derinleştirmektedir. Böyle bir ortamda avukatların yalnızca mevzuata hakim olması yeterli değildir. Finansal kavramları anlayan, piyasa işleyişini bilen ve yatırım risklerini doğru okuyabilen bir hukuk yaklaşımı, her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır."

Gönül, finansal okuryazarlığın avukatlar için ilave bir bilgi alanı değil, mesleki pratiğin doğal bir parçası haline geldiğine işaret ederek, avukatların finansal okuryazarlık düzeyinin yükselmesinin, müvekkillerin daha doğru yönlendirilmesi ve uyuşmazlıkların henüz doğmadan önlenmesi gibi konularda daha etkin sonuçlar verdiğini ifade etti.

Avukatların finansal okuryazarlık alanındaki donanımının artmasının, yalnızca mesleki bir kazanım değil sermaye piyasalarının geleceğine yapılmış önemli bir yatırım olduğuna dikkati çeken Gönül, "Protokolle, avukatlarımızın sermaye piyasalarına ilişkin bilgi birikimini güçlendirmeyi, ortak eğitim ve farkındalık çalışmalarını artırmayı ve hukuk ile finans arasında daha sağlam bir etkileşim alanı oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Küresel Para Haftası'nın ulusal koordinasyon görevi Kurulumuza verildi"

Gönül, Kurul olarak finansal okuryazarlığı yalnızca bireysel bir kazanım olarak görmediklerini belirterek, "Finansal okuryazarlık, güçlü bir yatırımcı profili, derinleşen piyasalar ve sürdürülebilir bir finansal yapı için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu anlayışla, son yıllarda toplumun farklı kesimlerine yönelik çok sayıda finansal okuryazarlık eğitimi, bilgilendirme ve farkındalık çalışmasını hayata geçirdik." dedi.

Yatırımcıların hak ve yükümlülüklerine ilişkin içerikler ürettiklerini, farklı meslek gruplarına yönelik özel programlar geliştirdiklerini anlatan Gönül, piyasa güvenliğini zedeleyen eylemlerle mücadele ederken, yatırımcı bilincini artırmayı da en az düzenleme ve denetim faaliyetleri kadar önemli gördüklerini söyledi.

Gönül, son bir yılda yaptıkları finansal okuryazarlık çalışmalarının ulusal ve uluslararası alanlarda pek çok çıktısı olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle 22 Mayıs, her yıl 'Finansal Okuryazarlık Günü' olarak kutlanacak. OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı tarafından koordine edilen Küresel Para Haftası, her yıl mart ayının üçüncü haftasında 170'ten fazla ülkede gerçekleştirilen faaliyetlerle kutlanıyor. Küresel Para Haftası'nın ulusal koordinasyon görevi Kurulumuza verildi."

TBB Başkanı Erinç Sağkan da Birlik olarak avukat ve stajyerlere sayısız eğitim verdiklerini belirterek, bu kapsamda finansal okuryazarlık konusunun da avukatların önem verdiği başlıklar arasında yer aldığını söyledi.

Protokolle, avukatların ve stajyer meslektaşlarının finansal okuryazarlıkta ciddi eğitimden geçmesini amaçladıklarını bildiren Sağkan, şunları kaydetti:

"Finansal okuryazarlık eğitimi, 85 milyon yurttaşımızın adalete erişiminde savunmanın daha etkin rol üstlenmesini sağlayacaktır. Her iki kurumun bundan sonra geliştirerek devam ettirecekleri bu işbirliğinin, yurttaşlarımızın bütün süreçlerinde daha etkin hizmet almalarına fayda sağlayacağına inanıyorum."

Konuşmaların ardından protokol, Gönül ve Sağkan tarafından imzalandı.