Üye Girişi
Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama

Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nda ikinci başkanlığa Mahmut Sütcü atandı. SPK'de üyeliğe ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sermaye Piyasası Kurulu'nda ikinci başkanlığa Mahmut Sütcü, üyeliğe ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

SPK'DE 3 YENİ ATAMA

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yeni atamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, SPK'de ikinci başkanlığa Mahmut Sütcü atandı. SPK üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek'ın atandığı belirtildi.

Buna göre, SPK'nin ikinci başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliğine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek atandı.

MAHMUT SÜTCÜ KİMDİR?

Mahmut Sütcü 1968 yılında Samsun ili Bafra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bafra ve Amasya'da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve 1990 yılında Maliye bölümünden mezun oldu. 1991 yılında açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzmanı Yardımcılığı'na ve yeterlilik sınavında da başarı göstererek 1994 yılında Hesap Uzmanlığına atandı. 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı oldu.

2002–2003 yıllarında 1 yıl süreyle Maliye Bakanlığınca görevli olarak İngiltere'de bulundu. 2004–2005 yıllarında İstanbul Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığında asaleten, bu görevimle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlıklarında da vekaleten görev yaptı. 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğüne vekalet etti ve Gelir İdaresinin yeniden yapılanması neticesinde 16.09.2005 tarihinde Antalya Vergi Dairesi Başkanı olarak atandı.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı olarak da görev yapmış olan Mahmut SÜTCÜ, daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2006, 2007, 2008 ve 2009 eğitim-öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencilerine Vergi Hukuku dersi verdi. Evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

MUTLU AKIN KİMDİR?

1977 yılında Mutki'de (Bitlis) doğmuştur. İşçi Nevzat Akın'ın oğludur. 1994 yılında Bitlis Anadolu Öğretmen Lisesi'nden, 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 12.11.1999 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiştir. 17.01.2003 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır. 2007-2009 yılları arasında yurt dışı eğitimi için gönderildiği Amerika Birleşik DevletlerindeBoston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi dalında master çalışması yapmıştır.

08.12.2009 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır. 2010 ila 2011 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Grup Başkanı, 2011- 2013 yılları arasında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı, 2014 ila 2016 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.30 Eylül 2016 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunda üye olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuklu olup, İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı

Trump göreve başlamadan Bıden'a talimatı iletti

 Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!

Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
Narin'in babası açık açık katili söyledi: Mahkemede o hariç herkes ağladı

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masterchef Eda elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Semih elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Kaan elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? Masterchef Nigar elendi mi? 10 Kasım Masterchef'te kim elendi? SÜPER LOTO SONUÇLARI! Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve kazanan numaralar nedir? Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 10 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! Beşiktaş-Başakşehir maçından kareler! Beşiktaş-Başakşehir maçından unutulmaz anlar… Fenerbahçe-Sivasspor maçından kareler! Fenerbahçe-Sivasspor maçından unutulmaz anlar… Samet Akaydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Samet Akaydın hangi takımda oynadı? CANLI ANLATIM | Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti ve FB-Sivasspor maçı kaç kaç? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Başakşehir maç özeti ve maç kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir CANLI izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.