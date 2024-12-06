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SPK Başkanı Gönül: Finansal Okuryazarlık Gençlere Ulaşmayı Hedefliyor

SPK Başkanı Gönül: Finansal Okuryazarlık Gençlere Ulaşmayı Hedefliyor
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Konya'da düzenlenen programda finansal okuryazarlığın önemine değinerek, borsa yatırımcılarının sosyal medyadan yanlış yönlendirilmemesi için kamu spotu hazırladıklarını ifade etti. Gençlere yönelik finansal eğitimlerin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlığı ile ilgili kamu spotu yaptıklarını belirterek, borsa yatırımcısının sosyal medyadan yanlış yönlendirilmemesinin hedeflendiğini söyledi.

Gönül, Finansal Okuryazarlık Platformunca, "Türkiye Seferberliği Konya 2024 Buluşmaları" kapsamında, Konya Ticaret Odasında düzenlenen programda, kentin gelişmenin bir sembolü olarak ülkede öne çıktığını söyledi.

Konya'da 9 şirketin halka arz edildiğini ifade eden Gönül, "Umarım bu sayı yakın zaman da daha da artar. Finansal okuryazarlığın gelişmesi, bizim için piyasaların sağlıklı işlemesine ve daha güvenilir, daha bilinçli yatırım yapılmasının önünü açacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gönül, erken yatırıma ve tasarrufa başlamanın, gelecek için oldukça kıymetli olduğunu, bu vizyonla 7'de 70'e herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Finansal okuryazarlığın önemine değinen Gönül, şunları kaydetti:

"Dünyada 2008'deki küresel krizde gördük ki insanların finansal okuryazarlığının düşük olması, onları belli şekillerde etkilemekte ve hayatlarında dönülmeyecek hatalar yapmalarına neden olmaktadır. Finansal okuryazarlığı ile ilgili bir kamu spotu yaptık. Bu kamu spotuyla aynı zamanda borsa yatırımcısının sosyal medyadan yanlış yönlendirilmemesi hedeflendi. Şu anda 6,5-7 milyon civarında borsa yatırımcımız var. Bunların daha çok gençler olmasından dolayı, biraz daha onlara hitap ederek onların anlayacağı mesajları verdik."

"Bu sektörde çalışacak gençlere ihtiyacımız var"

Gönül, hedef kitlelerinin özellikle gençler olduğunu, onları bu sektöre kazandırmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu sektörde çalışacak, akademik eğitimi iyi olan gençlere ihtiyaçları olduğunu anlatan Gönül, "Finansal Okuryazarlık Platformu'nun diğerlerinden bir farkı var. Size geçerli bir sertifika veriyor. Bu sertifikayı 3 aşamada alabiliyorsunuz. Bu sertifika sadece size yetmekle kalmıyor. İş bulabilmek için de çok önemli bir anahtar haline geliyor. İşverenin finansal okuryazarlık eğitimini çalışanlarına verdiği zaman, daha mutlu daha huzurlu, yatırım ve harcama yapmayı bilen çalışanlarla daha verimli olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gönül, öğrenci ve katılımcıların merak ettiği soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Ekonomi
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