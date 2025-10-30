Haberler

Sorgulamax Verilerine Göre 2025 Yazında Türkiye'nin Popüler Tatil Destinasyonları

Güncelleme:
Sorgulamax, 2025 yaz sezonu için otel rezervasyon verilerini paylaştı. Bodrum, Antalya ve İzmir en çok tercih edilen destinasyonlar olarak öne çıkarken, ortalama gecelik konaklama ücreti 9 bin 400 lira olarak belirlendi. Dijitalleşme ile mobil cihazlar üzerinden yapılan rezervasyonlar yüzde 70'e ulaştı.

Sorgulamax'tan yaz aylarında yapılan otel rezervasyonlarında, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Antalya ve İzmir öne çıkan destinasyonlar arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seyahat ve uçak bileti platformu Sorgulamax, 2025 yaz sezonuna ilişkin otel ve konaklama verilerini yayımladı.

Buna göre, platform üzerinden rezervasyonlarda, Bodrum, Antalya ve İzmir öne çıktı.

Türkiye'nin turizm açısından popüler şehirlerinden olan söz konusu bölgeler, hem deniz, kum ve güneş tatili yapmak isteyen tatilcilerin hem de kültürel ve gastronomik deneyim arayan ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Türkiye'nin gözde yaz tatili destinasyonlarından Bodrum, 2025 yazında özellikle butik otel ve sahil otellerinde yoğun rezervasyon aldı. İlçedeki rezervasyonların büyük kısmı temmuz ve ağustosta yoğunlaştı.

Antalya, uzun yıllardır yaz turizminin merkezi olmayı sürdürüyor. Özellikle aile tatilleri ve her şey dahil konsept otellerin tercih edildiği şehirde 2025 yazında rezervasyon oranları geçen yıla göre yüzde 12 arttı.

İzmir ve çevresi, yaz aylarında hem şehir turizmi hem de sahil beldeleriyle tatilcilerin ilgisini çekti. Çeşme, Alaçatı ve Foça gibi destinasyonlarda erken rezervasyon talepleri yoğunlaştı.

Ortalama gecelik konaklama ücretinin 9 bin 400 lira oldu

Sorgulamax verileri, yaz mevsiminde ortalama gecelik konaklama ücretinin 9 bin 400 lira olduğunu gösterdi. Bu rakam, hem butik oteller hem de 5 yıldızlı tatil otellerinde yapılan rezervasyonları kapsıyor.

Uzmanlar, konaklama fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde döviz kuru değişimleri, turizm sezonu yoğunluğu ve erken rezervasyon avantajlarının sona ermesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Konaklama fiyatlarının şehir ve otel tipine göre değişti. Bodrum'da 5 yıldızlı otellerde gecelik ortalama ücret 15 bin 200 lira civarında iken, butik otellerde bu rakam 5 bin 800 liraya kadar düştü.

Antalya'da her şey dahil otellerin gecelik fiyatları 13 bin 500 lira civarında seyrederken, şehir merkezinde ve küçük sahil beldelerinde fiyatlar 5 bin 500 lira civarında değişti. İzmir'de ise Çeşme ve Alaçatı gibi tatil beldelerinde ortalama gecelik ücret 11 bin 800 lira olarak gözlemlendi.

Bu yaz otel rezervasyonlarında dijitalleşme trendi de devam etti. Otel rezervasyonlarının yüzde 70'i mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirildi.

Tatilciler, cep telefonları ve tabletler aracılığıyla fiyat karşılaştırması yapabiliyor, otel yorumlarını inceleyerek rezervasyonlarını tamamlayabiliyor.

Mobil rezervasyonlardaki artış, kullanıcıların tatil planlamasında hız ve esnekliği öncelik haline getirdiğini gösteriyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
