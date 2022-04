Son dakika haberi... Selçuk'ta şeftali ve nektarin ihracatı konulu toplantı düzenlendi

SELÇUK, İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyeleri ile sektör temsilcileri, İzmir'in Selçuk ilçesinde şeftali ve nektarin ihracatı konulu toplantıda bir araya geldi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Selçuk Kaymakamlığındaki toplantıya, Kaymakam Ekrem İnci, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Selçuk'un 8 bin 600 yıllık tarihiyle çok önemli bir ilçe olduğunu belirtti.

Selçuk'ta şeftali, nar, ayva ve mandalinanın hem ekonomik hem de ihracat yapılabilir şekilde üretildiğini, çiftçilerin de çok profesyonelce bu işi yaptığını bildiren İnci, çiftçilere verimli bir sezon diledi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in her ilçesinin kendisine has dokusu ve kendisine has bitki örtüsüyle öne çıktığı belirtti.

Selçuk'ta tarımsal üretim anlamında ayrı bir öneme sahip bir ova niteliğinde olduğunu bildiren Özen, "İzmir'in en önemli gücü çok bilinçli ve yeniliklere açık bir çiftçisinin olması. Ne zaman bir değişim anlatmaya çalışsak bizden önce kabul eden bir çiftçiye sahip. Selçuk'ta profesyonel bir tarım yöneticiliği ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

Birlik Başkanı Hayrettin Uçak ise Selçuk'un yetişen ürün çeşitliliğiyle hem üretim hem de ihracat açısından Ege Bölgesi'nin en önemli yerlerinden biri durumunda olduğunu belirtti.

Nar, şeftali, nektarin, mandalina ve ayvanın ihracatından Türkiye'nin yıllık 800 milyon dolar döviz geliri elde ettiği aktara Uçak, "Özellikle şeftali ve nektarinde yıllık 170 milyon dolar ihracatla dünyada İspanya'dan sonraki en büyük ihracatçı konumundayız. Hedefimiz şeftali ve nektarin ihracatımızı bu yıl 200 milyon dolara çıkarmak." diye konuştu.