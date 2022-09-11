Son dakika haber! Sadıkoğlu: 'Haciz kararları çaresiz bırakıyor'

Vergi borçları nedeniyle çıkarılan haciz kararlarının büyük mağduriyetler yaşattığını yaptığı açıklamada dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu "Haciz kararları esnafı, tüccarı çaresiz bırakıyor" dedi.

Hem iş insanları hem de vatandaşın yükselen döviz kurları ve piyasadaki dengesiz sürecin etkisiyle ciddi problemler yaşadığını yaptığı açıklamada belirten Sadıkoğlu, "Ülkemizde mevcut icra takip dosyaları 25 milyonu aşmış durumda, her gün ortalama 7 bin yeni icra takibi başlatılmakta. Vergi borçları nedeniyle haciz kararları ile karşılaşan üyelerimiz mağduriyetlerini bildiriyor. Ticari faaliyetlerinde kullandığı araca haciz kararı çıkan esnafımız, tüccarımız nasıl para kazanacak, nasıl borcunu ödeyecek" diye sordu.

"E-Haciz ile hesaplara ve menkullere tedbir konuluyor"

Artan vergi borçlarının tahsilatı için başlatılan e-haciz uygulamasının, yaşanan ekonomik darboğazda hem iş insanlarını hem vatandaşı zor durumda bırakabildiğine dikkat çeken Sadıkoğlu, "Bugün borcunu yapılandıran birçok üyemizin dahi ödemelerinde güçlük yaşandığını görüyoruz. Üyelerimizden son dönemde aldığımız en ciddi şikayetlerden biri ise elektronik haciz konusunda. Gelir İdaresi başkanlığı, vergi borcu olan veya yapılandırılan taksitlerinde ödeme güçlüğü yaşayan mükelleflerin hesaplarına e-haciz ile bloke koyuyor. Borcun ve ödemenin durumuna göre maaşlara, gayrimenkullere veya araç gibi menkullere de bu yolla haciz kararı alınabiliyor" dedi.

"Hacizler esnafın, tüccarın elini kolunu bağlıyor"

Başkan Sadıkoğlu, "Kamu borçları nedeniyle borçlunun hesabı ve menkulleri üzerine tedbir koyup borcun ödenmesini beklemek mükellefleri çaresiz bırakmak anlamına geliyor. Örneğin mükellefin ticari

faaliyetlerini sürdürdüğü aracına haciz ve yakalama kararı çıkartılması açıkça borçlunun elini kolunu bağlamak anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

"Haciz kararları gözden geçirilmeli, mağduriyetler giderilmeli"

Sadıkoğlu, devletin tahsilat uygulamalarında mevcut zorlu ekonomik koşulları göz ardı etmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Her zaman sarf ettiğimiz bir husus var. Devlet böylesi zorlu dönemde azap yüzünü değil şefkat yüzünü göstermeli. Bu sosyal devlet ilkesinin de gerekliliğidir. Haciz kararları üyelerimize ciddi mağduriyetler yaşatmakta, ticari hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Daha önce Vergi İl Müdürlüğümüzü ziyaret ederek konuyu ve yaşanan sorunları dile getirmiştik. Maliye Bakanlığı ve TOBB'a üst yazı ile ilettiğimiz bu sorunu basın aracılığıyla da gündeme taşıyoruz. Ekonomi çarklarının istikrarlı dönmesi için tüccarımız ve sanayicimizin üretimini, ticaretini devam ettirebilmesine bağlı. Bu noktada üyelerimize destek olunmasını, sistemin gözden geçirilmesini ve mağduriyetlerin giderilmesini bekliyoruz" dedi. - MALATYA