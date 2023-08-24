Son Dakika: Bakan Şimşek'ten Merkez'in faiz kararına ilk yorum: Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası'nın faizi 750 baz puan artışla yüzde 25'e çıkarmasının ardından ilk yorum geldi. Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Piyasa beklentilerinin üzerinde bir hamle ile faizi 750 baz puan artıran Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e çıkardı. Merkez'in sürpriz kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk yorum geldi.

BAKAN ŞİMŞEK: KARARLIYIZ!

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Şimşek, kararlılık mesajı verdi. Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." dedi.

3 AYDA FAİZ 1.650 BAZ PUAN ARTTI

Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından son üç toplantıda üst üste faiz artışına gidildi. Haziran ayında 650 baz puanlık artışla faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda 250 baz puanlık artışla faizi yüzde 17,5'e çıkardı. Bu ayki 750 baz puanlık artışla son üç ayda toplamda 1.650 baz puan artış yapılarak faiz yüzde 25'e çıkarıldı.

PİYASA BEKLENTİSİ 250 BAZ PUANLIK ARTIŞTI

Ekonomistler Merkez Bankası'ndan bu ay 250 baz puanlık artış bekliyordu. AA Finans, Reuters, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler faizin yüzde 20 seviyesine yükseltilmesini öngörüyordu.