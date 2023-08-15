Sompo Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda Büyüme Sağladı

Sompo Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda sektör ortalamasının üzerinde büyüme sağladı. Şirket, yeni ürün gamı ile müşterilere farklı adette limitli planlar sunuyor. Ayrıca sigortalılar, ek prim ödemeden çeşitli teminatlara da sahip oluyor.

Sompo Sigorta, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda (TSS) hizmet vermeye başladığı 2016'dan bu güne sektör ortalamasının üzerinde büyüme sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TSS'nin ilk çıkışından bu yana müşteri nezdinde değer önerisi yüksek olan farklı teminatlar ve uygulamalarla hizmet sağlayan şirket, "Tam Senlik TSS" olarak lanse ettiği yeni ürün gamı ile müşterilerin ihtiyaç ve bütçelerine göre diledikleri gibi seçebilecekleri farklı adette limitli planlar sunuyor.

Buna ek olarak yatarak veya yatarak+ayakta tedavi planlarından herhangi birini seçen sigortalılar, herhangi bir ek prim ödemeksizin check-up, gündelik yatış tazminatı, diş asistans paketi gibi teminatlara da sahip oluyor.

"Süreç odaklı bir strateji ile ilerledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta İcra Kurulu Üyesi ve Sağlık Sigortaları Direktörü Çağatay Çınar, Sompo Sigorta olarak sağlık branşını vizyonlarının bir parçası olarak gördüklerini belirtti.

Çınar, bu branşa ilişkin hedeflerinin her zaman ve her koşulda, acentelerinin sağlık sigortacılığında çalışmaktan yüksek memnuniyet duyacakları, sigortalılarının ürünlerini aldıklarında kendilerini tam güvence altında hissedecekleri, sağlık kurumlarının birlikte iş ve proje geliştirmek için tercih edecekleri bir sigorta şirketi olmak şeklinde belirlediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Esas itibarıyla tamamlayıcı sağlığa da bugün popüler bir ürün olduğu için odaklanmış değiliz, liderlik vizyonumuzun bir parçası olarak sağlık branşında da arzu ettiğimiz yere gelmek için bir adım olarak görüyoruz. Tamamlayıcı sağlık alanında bugüne kadar yaptığımız önemli çalışmalar gerek acente ve dağıtım kanallarımız, gerekse müşterilerimiz tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Nitekim, TSS ürünümüzü ilk satışa sunduğumuz 2016'dan bu yana, sektörün bu üründeki ortalama büyümesinin 10 puan üzerinde büyüdüğümüzü görüyoruz. Günümüzde iş dünyasında sonuç odaklılık stratejisi benimsenirken biz süreç odaklı bir strateji ile ilerledik. Bu yaklaşımımız da bize sektör ortalamasının üzerinde büyüme ve karlılık olarak geri döndü."

Gelecek 5 yıllık döneme ilişkin stratejilerini ve somut aksiyonlarını belirlediklerine dikkati çeken Çınar, "Bu alana geçtiğimiz dönemde en çok yatırım yapan şirketlerin başında geldik. Özellikle tamamlayıcı sağlıkta, Türkiye'nin önde gelen zincir sağlık grupları ile farklı kapsamlarda çeşitli projelerimizi hayata geçirdik. Ayrıca 'Uzun Süreli Sağlık Sigortası', 'Yaşlı Bakım Sigortası' gibi konularda sermayedarımızın Japonya'da yaptığı önemli yatırımlar söz konusu. Bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Plan limitlerini diledikleri gibi belirleme seçeneğini getirdik"

İlk günden itibaren müşteri nezdinde değer önerisi yüksek olan farklı teminatlar ve uygulamalarla yola çıktıklarını kaydeden Çınar, ürün ve uygulamalarını sürekli geliştirmeye devam etmekle birlikte son olarak, fiilen TSS için sektör standardı haline gelen yatarak + ayakta tedavi planlarındaki yıllık 10 adet limiti, alternatifli olarak sunduklarını bildirdi.

Çınar, "Tam Senlik TSS' olarak lanse ettiğimiz yeni ürün gamımız ile artık acentelerimiz müşterilerine, ihtiyaç ve bütçelerine göre diledikleri gibi seçebilecekleri 3-5-7-10 ve 12 adet limitli planlarımızı sunabilmekte. Özellikle, özel sağlık hizmeti maliyetlerinin oldukça hızlı arttığı bu dönemde, yeni satışlar için farklı seçenekler sunabilmenin yanı sıra artan maliyetler nedeniyle poliçelerini yenilerken tereddüt yaşayabilecek sigortalılarımız için de plan limitlerini diledikleri gibi belirleme seçeneğini getirmiş olduk. Bunun yanında gerek yatarak tedavi, gerekse yatarak+ayakta tedavi planlarımızdan herhangi birini seçen sigortalılarımız, ek bir prim ödemeksizin check-up, gündelik yatış tazminatı, diş asistans paketi gibi teminatlara da sahip oluyor." açıklamalarında bulundu.