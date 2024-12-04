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SOCAR Energy School Sertifika Programı Üçüncü Dönemi Başladı

SOCAR Energy School Sertifika Programı Üçüncü Dönemi Başladı
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SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programının üçüncü döneminin açılış töreni İzmir Aliağa'da gerçekleştirildi. Programa 72 katılımcı kabul edildi ve eğitimin ilk dersi verildi.

SOCAR Türkiye ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) iş birliğiyle düzenlenen SOCAR Energy School sertifika programının üçüncü döneminin açılış töreni ve ilk dersi, SOCAR Türkiye'nin üretim tesislerinin bulunduğu İzmir Aliağa'da gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye'nin Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) ile birlikte gerçekleştirdiği SOCAR Energy School sertifika programı, 30 Kasım'da yapılan açılışla başladı. Bu yıl programa kabul edilen 72 katılımcının yer aldığı etkinlik, SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev ile Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici'nin konuşmalarıyla başladı.

Açılışın ardından katılımcılar, SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya tesislerinde düzenlenen saha gezisiyle üretim süreçlerine ilişkin bilgi edinme fırsatı buldu.

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, açılış konuşmasında, "Sürdürülebilir ve kalıcı olmasını hedeflediğimiz SOCAR Energy School sertifika programının üçüncü dönemine başlamanın gururunu yaşıyoruz. Yoğun başvurular arasından seçilen katılımcıların enerji sektöründe geniş bir perspektif kazanarak hem kendilerine hem de sektöre değer katacaklarına inanıyorum" dedi.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ise "Sabancı Üniversitesi olarak enerji alanında yaptığımız atılımlar bizi gururlandırıyor. Enerji teknolojilerinden enerji güvenliğine kadar pek çok disiplinde çalışıyoruz. SOCAR Türkiye ile başlattığımız bu programın etkili sonuçlarını görmek mutluluk verici. SOCAR Energy School'un üçüncü dönemine başlarken, katılımcılarımıza kapsamlı ve güncel bir eğitim programı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

SOCAR Energy School'un üçüncü döneminde, yüz yüze gerçekleştirilen ilk dersin ardından eğitimler çevrimiçi platformda devam edecek ve 10 Şubat 2025 tarihinde sona erecek. Program kapsamında, küresel ve bölgesel enerji konuları, Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji stratejileri, enerjide yeni trendler ile Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP29'da ele alınan başlıklar detaylı bir şekilde incelenecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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