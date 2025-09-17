Skoda, Elektrikli Araç Ailesini Genişletiyor

Yüce Auto- Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, gelecek birkaç yıl içinde elektrikli ürün ailesini genişletmeye devam edeceklerini, yeni elektrikli modeli "Vision O"nun da bu hikayenin önemli bir parçası olacağını söyledi.

Başar, markanın gelecek dönem ve Türkiye stratejilerine yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Almanya'nın Münih şehrinde dünya prömiyerini gerçekleştirdikleri yeni elektrikli station-vagon Vision O'yu, markanın geleceğe dair bakış açısını, tasarım dilini, teknolojik altyapısını ve sürdürülebilirlikte nasıl bir yön izleyeceğini gösteren vizyon çalışması olarak nitelendirdi.

Aracın henüz seri üretim ve satış takviminin belli olmadığını belirten Başar, şunları kaydetti:

"(Vision O) Modern solid tasarım dilinin bir sonraki evrimini temsil ediyor ve özellikle Skoda'nın station-vagon segmentinde gelecekte nasıl bir yaklaşım izleyeceğini ortaya koyuyor. Bu tip konsept projeleri genelde ürün stratejisinin yönünü gösterir. Onu bir yol haritası, geleceğin ipucu olarak görmek daha doğru. Skoda önümüzdeki birkaç yıl içinde elektrikli ürün ailesini genişletmeye devam edecek ve Vision O da bu hikayenin önemli bir parçası olacaktır."

"Türkiye pazarında istikrarlı ve güçlü bir şekilde yol almayı sürdüreceğiz"

Zafer Başar, markanın Türkiye'deki faaliyetlerine değinerek, yılın 8 ayında Türkiye pazarında ilk 10 marka arasında yer aldıklarını, bunun kendileri açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Bu durumun tüketicinin markaya olan ilgisini ve güvenini ortaya koyduğuna işaret eden Başar, yenilenen ürün gamlarıyla elektrikli modellerinin de arttığını belirtti.

Başar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tamamen elektrikli ilk kompakt SUV modelimiz Elroq, Avrupa'nın en çok tercih edilen elektrikli otomobillerinden Enyaq ailesi Türkiye otomotiv pazarında ilgi görüyor. Bu modellerimizin yanında mevcut ürün gamımız da markamızı güçlü kılıyor. Türkiye pazarında istikrarlı ve güçlü bir şekilde yol almayı sürdüreceğiz."

Başar, tüm pazarlarda olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli araçlara ilginin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, mevcut markaların elektrikli modelleri, yeni markaların pazara girmesi ve hızla gelişen teknolojinin bu trendin artarak devam edeceğini gösterdiğini aktardı.

"Ülkemizde elektrikli araç sahipliğinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlenerek yatırımlar yapıyoruz"

Yüce Auto-Skoda olarak Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupe modellerinin bu yılın mayıs ayından itibaren Türkiye'de satışa sunduklarını anımsatan Başar, aynı dönemde Superb'nin plug-in hibrit versiyonlarının da pazarda yerini aldığını söyledi.

Zafer Başar, bu modellerin satışa sunulduğu mayıs ayından itibaren ağustos sonuna kadar gerçekleşen sürede, toplam satış hacminde elektrikli araçların yüzde 10'luk satış payı elde ettiği bilgisini verdi.

Hibrit teknolojili motorlara sahip araçlarının da satış payının aynı dönemde yüzde 44 seviyesinde gerçekleşerek toplamda yüzde 54 seviyesinde düşük emisyonlu araç satışı yaptıklarını bildiren Başar, "Ülkemizde elektrikli araç sahipliğinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol üstlenerek yatırımlar yapıyoruz. Amacımız sadece elektrikli otomobil satışlarının artırılmasına destek olmak değil. Bu stratejimiz kapsamında Yüce Auto-Skoda yetkili satıcı ve servislerini 360 kilovat hızlı şarj altyapısına sahip istasyonlarıyla donattık." diye konuştu.

"Türkiye, Skoda markası için stratejik öneme sahip bir pazar"

Zafer Başar, elektrikli modellerin pazara girmesiyle mobil şarj aracını da devreye aldıklarını dile getirdi.

Ayrıca bu hizmetleri her marka ve model elektrikli aracı olan tüketicilere sunduklarını anlatan Başar, "Sadece otomobil değil, uçtan uca bir e-mobilite deneyimi ile tüketiciyi bir araya getirmek istiyoruz." dedi.

Başar, otomotiv sektörünün artık tek başına sadece otomobil üretmekten ibaret olmadığına vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya genelinde elektrifikasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde çok köklü bir dönüşüm yaşıyoruz. Türkiye, Skoda markası için stratejik öneme sahip bir pazar. Hem genç nüfusu hem de otomobile olan ilgisiyle markamız için çok değerli. Türkiye'yi sürekli büyüyen ve markamız için stratejik öneme sahip bir pazar olarak konumlandırıyoruz."