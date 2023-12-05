İLKE Vakfı Sivil Toplum Akademisi tarafından İstanbul'da Sivil Toplum Zirvesi düzenlendi. Zirvenin bu yılki teması 'Dayanıklı Sivil Toplum' oldu. Ödüllerin de verildiği zirvede, sivil toplum ve afetler konulu panel ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Açılış konuşmalarını İLKE Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş ve Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar'ın yaptığı zirvede sivil toplum ödüllerinin yanı sıra, sivil toplum ve afetler konulu bir panel, etkisi yüksek sivil girişimlerin anlatıldığı bir etkinlik ve sivil toplumun yeterliliği ve iş bölümünün tartışıldığı bir münazara gerçekleşti.

GEÇMİŞTEN KOPMAK VE BUGÜNÜN GERÇEKLERİYLE YÜZLEŞMEK GEREKİYOR

İLKE Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş "Birbirimizi anlamak, zorlukları anlamlandırmak ve çözüm üretmeye yönelik bir arada olmak gerekiyor. Bu, dayanıklı bir toplumun temelini oluşturabilir. İkinci olarak, geçmişin modellerinden kopmak ve bugünün gerçeklikleriyle yüzleşmek. Ahilik gibi değerli geçmiş referanslarını kullanmak önemli, ancak bu geçmişin kurumlarını doğrudan bugünkü gerçekliklere uyarlamak ve etkili bir şekilde çalışmak gerekiyor. Son olarak, değişime nasıl adapte olabileceğimizi düşünmek. Değişim kaçınılmaz bir gerçek, bu nedenle bu değişimlere nasıl ayak uydurabileceğimizi düşünmek ve bu süreçte esneklik göstermek önemli. Hem bireysel olarak hem de kurumsal düzeyde bu adaptasyon yeteneğini geliştirmek, dayanıklılığımızı artırabilir" dedi.

SİVİL TOPLUM TOPLUMSAL DAYANIKLILIĞI ARTIRIR

Lütfi Sunar ise "Toplumsal anlamda arada ne kadar mesafe varsa, toplumsal kırılganlıklar o kadar fazla artıyor. Bu sosyoekonomik eşitsizlikler olabilir, cinsiyetler arasındaki farklılıklar, eşitsizlikler olabilir, güç odakları arasındaki eşitsizlikler, farklılıklar olabilir. Siyasal, sosyal, iktisadi bakımdan toplum kesimleri birbirinden ne kadar uzaklaşırsa ne kadar eşitsizlik artarsa, toplumsal kırılganlıklar o kadar fazla artar. Dolayısıyla dayanıklı toplum birbiriyle daha fazla entegre olmalı birbiriyle daha fazla etkileşim içerisinde olmalıdır. Bir bakıma sivil toplum kuruluşları veya daha genel manada sivil toplum aslında toplumsal dayanıklılığı artırır" ifadelerini kullandı.

SİVİL TOPLUM ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Zirvede sivil toplum alanında yapılan, katma değeri yüksek ve etki oluşturmuş çalışmaları teşvik etmek amacıyla bir ödül töreni düzenlendi. 'Gönüllülük, yenilikçi STK, öne çıkan faaliyet, sürdürülebilir proje ve etkili insani yardım' alanlarında verilen ödüller sahiplerini buldu. Gönüllülük Ödülü'nün sahibi Tülay Gökçimen, Öne Çıkan Faaliyet Ödülü'nün sahibi Yetim Vakfı, Yenilikçi STK Ödülü'nün sahibi Yayın Dedektifi, Sürdürülebilir Proje Ödülü'nün sahibi Umuda Koşanlar Derneği ve Etkili İnsani Yardım Ödülü'nün sahibi İHH İnsani Yardım Vakfı oldu.

AFETLERDE SİVİL TOPLUM DAYANIŞMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PANELİ

Ödül töreninin ardından 'Afetlerde Sivil Toplum Dayanışması ve Sürdürülebilirlik' konulu panel gerçekleşti. Sivil toplumun direncini ve etkinliğini artırmaya odaklanan panelde, kurumsal yapı, geniş etki alanı, özgün projeler üretme, stratejik planlama, sürdürülebilirlik ve afetlere karşı direnç gibi konular konuşuldu. Panelde sivil toplumun afetlerde daha hazırlıklı, dayanıklı ve etkili bir rol oynaması için stratejiler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Panelistlerden Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, "Sivil toplum kuruluşları, yerel, ulusal ve ulus ötesi işbirlikleri açısından meselenin taraflarını bir araya getirerek etkili bir işbirliği kurma noktasında köprü rolü oynamaktadır. Özellikle etkili bir yönetim modeli ortaya koyma, afetten etkilenen insanların ihtiyaçlarının giderilmesinde hızlı pozisyon alabilme gibi doğal refleksleri ile gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların imkanlarını sağlıklı bir şekilde seferber edebilecek bir potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.

ÖRNEK GİRİŞİM HİKAYELERİ ANLATILDI

Sivil toplumun afet ve kriz süreçlerinde oluşturduğu etkili projelerin desteklenmesi ve yeni çalışmalara ilham olabilmesi amacıyla '5 Dakikada Anlat' başlıklı bölümde etkili dört örnek girişim hikayesi anlatıldı. Bu bölümde 6 Şubat depremleri sonrası sahada etkili faaliyetler yürüten Otama Kırkpınar, Yeryüzü Çocukları Derneği, Kardeşliğe Bir El Uzat, Enkaz Dinleme Uygulaması ve Gönül Mutfağı gibi sivil girişimlerin faaliyetleri gönüllüleri ve kurucuları tarafından anlatıldı.

GENÇLER SİVİL TOPLUMUN AFETLERDE YETERLİLİĞİNİ TARTIŞTI

Zirvenin son bölümünde, Münazara ve Hitabet Derneği Başkanı Yavuz Yiğit'in moderatörlük yaptığı münazara maçında, 'afet öncesi STK'ların yeterliliklerinin belirlenmesi ve afet sonrasında bu STK'ların yetkinliklerine göre iş bölümüne gitmeleri zorunluluğu getirilmelidir' argümanı üzerine gençler, sivil toplumun genç katılımı, kazanımları, faaliyet alanları, sınırlılıkları ve sürdürülebilir çalışmalardaki rolleri başta olmak üzere pek çok konuyu tartıştı.