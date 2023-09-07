Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Yıldızeli'nde Toplandı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu, Yıldızeli ilçesinde gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı. Yönetim Kurulu toplantısının ardından Yıldızeli İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu, gündem maddelerini görüşmek üzere Yıldızeli ilçesinde toplandı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Toplantılarını belirli aralıklarla ilçelerde yapma kararının ardından, STSO Yönetim Kurulu, gündem maddelerini görüşmek üzere Yıldızeli ilçesinde toplandı.

STSO Yönetimi ilk olarak Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ ve Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş'ı makamında ziyaret etti. Ardından esnaf ziyareti ve Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, "Yönetim Kurulu toplantısını Yıldızeli ilçemizde yaptığınız için Başkanımız Zeki Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Toplantının ilçemizde yapılması, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yıldızeli'ne verdiği değerin göstergesidir. İlçemizde bulunan tarihi Pamukpınar okulunun Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bünyesine katılmasını ve orada Tarım Teknolojileri Fakültesinin kurulmasını arzu ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı Yıldızeli'nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Yönetim Kurulu toplantısının ilçemizde yapılması büyük önem arz etmektedir. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından, esnaf ziyaretine geçildi. Başkan Zeki Özdemir, Yıldızeli'nde faaliyet gösteren esnaf ve tüccarın sorun ve sıkıntıları hakkında bilgi aldı.

Yıldızeli Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına STSO Başkanı Zeki Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yönetim Kurulu toplantısının ardından Yıldızeli İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Yıldızeli Kaymakamı Altay Karadağ, Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş, STSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yıldızeli esnaf ve tüccarını temsilen; Ümit Zoroğlu ve Sinan Atmaca katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Özdemir, "İlçelerimiz Büyüyecek Sivas Güçlenecek idealimizle, tüm ilçelerimizin cazibe merkezi çerçevesinde alınması çalışmalarımız devam ediyor. 4 Eylül kutlamaları için ilimize gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirilen Sivil Toplum Buluşması programında, ekonomik gelişmeyi Sivas'ın tüm ilçeleriyle beraber bir bütün halinde sağlamayı hedeflediğimizi belirterek, şehrimizi sadece bir noktadan değil, tamamını geliştirmek arzusu içerisinde olduğumuzu ifade ettim. Sivas'taki tüm OSB'lerin cazibe merkezi çerçevesinde alınmasını içeren dosyayı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a takdim ettim. Yıldızeli ilçemizde üretim yapan, ticaret yapan esnafımızla, tüccarımızla bir araya gelip ilçenin ekonomisinin gelişmesi için istişare toplantıları gerçekleştirmeyi düşündük. Her ilçemizde belirli aralıklarla bunu hayata geçirerek şehrimize, dolayısıyla ilçelerimize katkı sunmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yıldızeli programının sonunda, toplantıya katılan heyet tarihi Pamukpınar okulunda incelemelerde bulundu. - SİVAS