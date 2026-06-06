Sivas'ın yollarına serilecek taş, Tecer Dağı'ndan şehre trenle taşınıyor

Sivas Belediyesi, Tecer Dağı'nda hizmete açtığı Taş Kırma Eleme Tesisi'nde ürettiği taşları, trenle il merkezine getirerek taşıma maliyetini yüzde 45 oranında düşürdü.

Yaklaşık 6 ay önce Ulaş ilçesindeki Tecer Dağı'nda hizmete açılan tesiste üretilen malzemenin tırlarla il merkezine taşınmasının hem maliyetli hem de zaman kaybına neden olması nedeniyle, Sivas Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, Tecer Dağı altından geçen Tecer İstasyonu depolama alanına getirilen malzeme, burada dozerle vagonlara yükleniyor.

Yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından trenle il merkezine getirilen malzeme, depolama alanına boşaltılıyor. Buradan Sivas Belediyesinin asfalt üretim tesisine götürülerek asfalta dönüştürülen taşlar, şehrin bozulan ve eskiyen yollarına seriliyor.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, AA muhabirine, Tecer Dağı'nda Aralık 2025'te şehrin en büyük taş kırma tesisini açtıklarını anımsattı.

Belediyenin en büyük giderlerinden birini taş maliyetinin oluşturmasından dolayı bu tesisi açtıklarını söyleyen Uzun, "Hem kendi taşımızı üretmek hem de taş maliyetini düşürmek amacıyla bu tesisi Sivas'a ve belediyemize kazandırdık." dedi.

Daha önce ürettikleri malzemeyi tırlarla il merkezine taşıdıklarını, TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait yük taşıma vagonlarını gördükten sonra bu fikrin ortaya çıktığını anlatan Uzun, "Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu ile görüşme gerçekleştirdik ve bu görüşmede kendisine bölgede ürettiğimiz taşı trenle Sivas'a taşımak istediğimizi söyledik. O da gerçekten olumlu karşıladı ve bize destek verdi." diye konuştu.

"Trenle taşımak birçok açıdan büyük bir kar sağladı"

TCDD Taşımacılık AŞ ile anlaşma yaparak taşımayı gerçekleştirdiklerini dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Bir seferde yaklaşık 1000 ton malzemeyi şehre taşıyoruz. Böylece taşımacılık maliyetini yüzde 45 oranında düşürdük. Trenle taşımak birçok açıdan büyük bir kar sağladı. Taşı alana indiriyoruz ve sonrasında kendi sahamıza götürüyoruz, asfalt üretiminde bu malzemeleri kullanıyoruz. İnşallah bu şekilde Sivas Belediyesi sürdürülebilir, kendi kaynaklarını üreten, ürettiği kaynakları verimli bir şekilde kullanan ve işletimde de kar sağlayan bir belediye haline geldiğini ifade etmek istiyorum. Belediyecilik artık öyle bir noktaya geldi ki belediyeleri artık birer şirket gibi yönetmek zorundayız. Karlılıklarını iyi hesaplamamız, ekonomisini, finansını doğru yönetmemiz lazım. Dolayısıyla belediyenin üreten tesislerinin olmasının yanı sıra üreten tesislerini de en verimli ve en faydalı şekilde kullanmamız gerekiyor."

200 bin tonun üzerinde asfalt serimi planlanıyor

Uzun, belediye olarak gelecek haftadan itibaren şehirde asfalt sezonunu başlatacaklarına dikkati çekerek, yağmurların azalmasıyla hızla sahaya ineceklerini bildirdi.

Kendi ürettikleri malzemelerle Sivas Belediyesinin bu yıl çok büyük bir asfalt çalışması gerçekleştireceğini kaydeden Uzun, "'Güçlü tesisler, güçlü belediye ve tabii ki güçlü Sivas' diyoruz. Geçen sene 156 bin ton civarında bir malzeme sermiştik. Bu seneki hedefimiz, ürettiğimiz malzemelerle 200 bin tonun üzerinde asfalt serimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu da 6 aylık süre içerisinde gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.