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Sivas'ta İlk 4 Ayda 94 Şirket Kuruldu

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Sivas'ta bu yılın ilk 4 ayında 94 şirket kuruldu. Ayrıca 6 kooperatif ve 24 gerçek kişi ticari işletmesi de kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Sivas'ta bu yılın ilk 4 ayında 94 şirket kuruldu.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB); bu yılın Ocak-Nisan döneminde "Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri" ile ilgili elde ettiği verileri açıkladı. TOBB'dan derlenen bilgilere göre Sivas'ta 4 ayda toplam 94 şirket, 6 kooperatif ve 24 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Bahsi geçen zaman dilimi içerisinde 16 şirket ve 1 kooperatif tasfiye edilirken 35 şirket, 3 kooperatif ve 38 gerçek kişi ticari işletmesi de kapatıldı.

Sivas'ta yılın Ocak-Nisan aylarında kurulan 94 şirketin sermayesi ise 212 milyon 850 bin lira olarak açıklandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Türkiye Sivas Ekonomi Güncel Haberler

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