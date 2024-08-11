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Sivas Gürün'de Deprem Sonrası İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde 236 bina ağır hasar aldı. Felaketi yaşayan 11 ilin dışında afet bölgesi ilan edilen ilçede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Sivas'ın Gürün ilçesinde 236 bina ağır hasar aldı. Felaketi yaşayan 11 ilin dışında afet bölgesi ilan edilen ilçede, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından temeli atılan kalıcı afet konutlarının inşaatı sürüyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremi 11 il çok fazla hissetse de çevre illerde bu felaketten nasibini aldı. Özellikle Kahramanmaraş'a komşu olan Sivas'ın Gürün ilçesinde 236 bina ağır hasar aldı. Evlerinden ve dükkanlarından çıkmak zorunda kalan vatandaşlar konteynerlere yerleştirildi. Bir süre sonra alınan kararla birlikte Gürün ilçesi Afet bölgesi ilan edildi. Depremlerden etkilenen ilçede kalıcı konutların inşası hızla yükseliyor. 5 blokta üç tanesi çift bodrumlu olmak üzere 85 tane 3+1 dairenin yapımı sürüyor. Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek adına var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Gürün TOKİ şantiye şefi inşaat mühendisi Murat Karaca, "Bulunduğumuz alan yaşanan depremde etkilenen tek bölge. Bu afetten etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede evlerine kavuşmalarını temenni ediyorum" dedi.

"Hızlı şekilde ilerliyoruz"

Daireleri teslim etmek için hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Karaca, "Bulunduğumuz alan yaşanan depremde etkilenen tek bölge. TOKİ'nin depremzede vatandaşlara yapmaya başladığı evlerin şantiyesindeyiz. Kaba imalatımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Depremzede vatandaşların mağduriyetini gidermek adına çalışıyoruz. Burada 5 bloğumuz var. Üç tanesi çift bodrumlu. 85 tane 3+1 dairemiz var. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede evlerine kavuşmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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