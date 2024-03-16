Sinop'ta Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ücretsiz iftar programları düzenleniyor

Sinop'un Türkeli Meslek Yüksekokulunda, esnafların desteği ile öğrencilere ücretsiz iftar programları düzenleniyor.

Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini öğretmenleriyle birlikte paylaşıyor. Her gün öğrencilerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşayan idareci ve öğretim görevlileri, bu birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyor. Ramazan ayı boyunca yemekhanede öğrencilere ücretsiz iftar hizmetinin devam edeceği bilgisi, Türkeli esnaflarının desteklerine olan şükranlarla birlikte paylaşılıyor.

İftar programları, öğrencilerin Ramazan ayını daha verimli ve manevi bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. İlçe esnaflarının desteğiyle gerçekleştirilen bu girişim, hem öğrencilere destek olmayı hem de toplum dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor. - SİNOP