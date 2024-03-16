Üye Girişi
Haberler

Sinop'ta Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ücretsiz iftar programları düzenleniyor

Güncelleme:

Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, esnafların desteğiyle her gün ücretsiz iftar programlarına katılıyor. İftar programları, öğrencilerin Ramazan ayını daha verimli ve manevi bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Sinop'un Türkeli Meslek Yüksekokulunda, esnafların desteği ile öğrencilere ücretsiz iftar programları düzenleniyor.

Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Ramazan ayının manevi atmosferini öğretmenleriyle birlikte paylaşıyor. Her gün öğrencilerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşayan idareci ve öğretim görevlileri, bu birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyor. Ramazan ayı boyunca yemekhanede öğrencilere ücretsiz iftar hizmetinin devam edeceği bilgisi, Türkeli esnaflarının desteklerine olan şükranlarla birlikte paylaşılıyor.

İftar programları, öğrencilerin Ramazan ayını daha verimli ve manevi bir şekilde geçirmelerini sağlamayı amaçlıyor. İlçe esnaflarının desteğiyle gerçekleştirilen bu girişim, hem öğrencilere destek olmayı hem de toplum dayanışmasını güçlendirmeyi hedefliyor. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkeli İftar Sinop Eğitim Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fevzi Suvaroğlu kimdir? CHP Hatay Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Fevzi Suvaroğlu kaç yaşında, nereli? Mehmet Yılmaz kimdir? CHP Hatay Payas Belediye Başkan Adayı Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ali Çimer kimdir? CHP Hatay Kumlu Belediye Başkan Adayı Ali Çimer kaç yaşında, nereli? Zeynep Sağıroğlu kimdir? CHP Hatay Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Zeynep Sağıroğlu kaç yaşında, nereli? Hacı Latif İşcen kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Körfez Belediye Başkan adayı Hacı Latif İşcen kaç yaşında, nereli? Berat Kansu kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kartepe Belediye Başkan adayı Berat Kansu kaç yaşında, nereli? Ali Osman Aydın kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Karamürsel Belediye Başkan adayı Ali Osman Aydın kaç yaşında, nereli? Levent Gödek kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Kandıra Belediye Başkan adayı Levent Gödek kaç yaşında, nereli? Mustafa Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - İzmit Belediye Başkan adayı Mustafa Şahin kaç yaşında, nereli? Ahmet Eren kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gölcük Belediye Başkan adayı Ahmet Eren kaç yaşında, nereli? Kamil Ergün kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Gebze Belediye Başkan adayı Kamil Ergün kaç yaşında, nereli? Ercan Oğuz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Dilovası Belediye Başkan adayı Ercan Oğuz kaç yaşında, nereli? Gökhan Açık kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Derince Belediye Başkan adayı Gökhan Açık kaç yaşında, nereli? Fatma Kurtuluş kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Darıca Belediye Başkan adayı Fatma Kurtuluş kaç yaşında, nereli? Hamza Ekşi kimdir? Yeniden Refah Partisi Kocaeli - Çayırova Belediye Başkan adayı Hamza Ekşi kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title