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Sinop'ta Mesleki Eğitim Projesinin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sinop'ta Mesleki Eğitim Projesinin İşbirliği Protokolü İmzalandı
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Sinop Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' projesinin protokolü imzalandı. Proje, öğrencilere meslek edinmeleri için fırsatlar sunacak ve mesleki eğitimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Sinop'ta "Herkesin Bir Mesleği Olmalı/Öğrencileri Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi"nin iş birliği protokolü imzalandı.

Sinop Valiliği ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Herkesin Bir Mesleği Olmalı/Öğrencileri Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi"nin iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti. Valilikte yapılan imza töreni öncesi konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Bu proje, hem gençlerimizin meslek edinme yolculuğunu destekleyecek hem de ilimizin iş gücü kalitesine katkı sunacak bir vizyonun ürünüdür. Günümüzde meslek sahibi olmak, sadece bireylerin yaşamlarını inşa etmesi için değil, aynı zamanda toplumsal kalkınma ve refahın artırılması için de hayati önemdedir. Bu projeyle öğrencilerimizi meslek ustalarıyla bir araya getirerek onların bilgi birikiminden ve yıllar içinde edindikleri tecrübelerden faydalanmalarını sağlayacağız" dedi.

Özarslan, "Proje kapsamında, ortaokul 8. sınıf öğrencilerimiz ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerimiz, mesleklerin inceliklerini ustalarının rehberliğinde uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak. Söyleşiler, gezi programları ve eğitim faaliyetleriyle öğrencilerimiz hem farklı meslek dallarını tanıyacak hem de erken yaşta kariyer planlamalarını yapma şansı elde edecekler. Ayrıca, mesleki eğitimi güçlendirmeyi hedeflediğimiz bu proje, usta-çırak geleneğini yeniden canlandıracak ve gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyacaktır. Sinop'ta mesleki eğitimi bir üst seviyeye taşımak için attığımız bu adımın, hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük bir değer katacağına inanıyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bir meslek sahibi olmak ve bir sanatta yetkinlik kazanmak çok değerlidir. Bugün, ülke genelinde mesleki eğitime devam eden öğrenci oranı yüzde 36,95 iken, bu oran Sinop'ta yüzde 43,25'tir. Bu oranı önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 50'ye çıkarmak için gayret gösteriyoruz. Sinop'umuzda mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenci sayısı 948 olup 9, 10 ve 11.sınıflara devam eden 770 öğrenci kalfalık yeterliliğine, 12.sınıfa devam eden 178 öğrenci ise ustalık yeterliliğine sahip olmaktadır. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerimize 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca işletmeler tarafından 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 30'u, 12.sınıf öğrencilerimize ise asgari ücretin yüzde 50'si oranında ücret ödenmektedir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı. İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Sinop Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Hakkı Çakan, Sinop Küçük Sanayi Sitesi 1. Kısım yönetim Kurulu Başkanı Bayram Güveli, Sinop Organize Sanayi Bölgesi küçük sanayi bölgesi işletme sahipleri ve öğrenciler katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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