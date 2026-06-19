Haberler

Bakan Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile bir araya geldi

Bakan Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Reiche ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve jeopolitik gelişmeleri ele aldı. Şimşek, savunma, enerji ve dijital dönüşüm gibi alanlarda işbirliğinin genişletilebileceğini vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile görüştü.

Şimşek ile Reiche arasındaki görüşme Bakanlık'ta yapıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve jeopolitik gelişmeler ele alındı.

Şimşek, görüşmenin ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Reiche ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Dünya genelinde risklerin azaltıldığı ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde, Türkiye ve Almanya'nın daha derin bir işbirliği için önemli potansiyele sahip doğal stratejik ortaklar olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarındaki işbirliğimizi genişletmek için muazzam bir alan olduğu gibi, her iki ülkenin de güçlü bir şekilde varlık gösterdiği üçüncü pazarlardaki ortaklıklarımızı güçlendirme potansiyeli de bulunmaktadır. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi bekliyoruz."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü

Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?
Taraftarın sevgilisi müjdeyi verdi! Icardi Galatasaray'da kalıyor

En yakınından paylaşım! Yeni sezonda forma giyeceği takım belli oldu
Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar

Hırsızların klasik bahanesine Yargıtay'dan emsal karar
Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı