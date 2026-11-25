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Balık tüketiminin yaygınlaştırılması, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla İstanbul'da öğrencilerin katılımıyla Dünya Balıkçılık Günü etkinliği düzenlendi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü" etkinliği okulların hafta sonu tatilinde olması nedeniyle bugün düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi ve balık tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmaları doğrultusunda düzenlenen etkinliğe, Şile Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliği yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Şile Kaymakamı Mustafa Çit, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Garnizon Komutanı Bülent Güvenç, Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, siyasi parti temsilcilerinden Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, kurum temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Türkiye'nin su ürünleri zenginliğini, sürdürülebilir balıkçılık alanında Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaları ve balık tüketiminin önemini konu alan video gösterimiyle başlayan etkinlik, Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Şile'de düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren dokuz öğrenciye ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Daha sonra Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce öğrencilere su ürünlerinin tanıtımı, balığın sağlıklı ve dengeli beslenmedeki yeri ve balık tüketiminin önemi hakkında bilgi verildi.

Etkinlikte, "Balığımı Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum" eğitim ve farkındalık çalışması kapsamında yaklaşık 150 okulda 9 bin 500 öğrenciye balığın öneminin anlatıldığı vurgulandı.

Çocukların denizleri ve sahilleri temiz tutmaları, plastik atıkların doğaya karışmasını önlemeleri, küçük balıkların korunmasına özen göstermeleri ve gıda israfından kaçınmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada programa ilişkin değerlendirmelerine yer verilen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da İstanbul'un 2 bin 50 ruhsatlı balıkçı gemisi ve yaklaşık 14 bin 250 ticari amaçlı avcılık belgesine sahip balıkçısıyla Türkiye balıkçılık filosunun yaklaşık yüzde 15'ine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Parıldar ayrıca 2 balıkçı barınağı ve 76 balıkçı teknesiyle Şile'nin bu zenginliğin bir parçası olduğunu ifade etti.

2026 yılında 12 bin 776 su ürünleri denetimi yapıldı

Açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarının korunması, yasa dışı avcılığın önlenmesi ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denizlerde, balıkçı barınaklarında, karaya çıkış noktalarında, balık hallerinde, nakil güzergahlarında, işleme tesislerinde ve satış yerlerinde denetimler devam ediyor.

Bu yıl içerisinde İstanbul'da gerçekleştirilen 12 bin 776 su ürünleri denetiminde, 186 idari işlem uygulandı, 12 milyon 616 bin lira idari para cezası kesildi ve 30 ton su ürününe el konuldu.

Denetimlerin yanı sıra balıkçılara yönelik destekleme çalışmaları kapsamında ise 2026'da İstanbul'da bin 400'ü aşkın balıkçıya yaklaşık 14,5 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.

Sucul ekosistemin korunması ve biyolojik çeşitliliğin artırılması için iç suların balıklandırılması, denizlere yapay resifler kazandırılması, hayalet ağların temizlenmesi ve deniz tabanına bırakılan olta kurşunlarının çıkarılması çalışmaları yapıldı.

Denizlerden çıkarılan hayalet ağların çanta, şapka ve kalemlik gibi ürünlerde kullanılmasıyla da geri dönüşüme katkı sağlandı.

Kaynak: AA