Şikayetvar: Özel okul şikayetleri son bir haftada yüzde 53 arttı

ŞİKAYETVAR, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde özel okullara yönelik tüketici şikayetlerini inceledi. Platformdan yapılan açıklamaya göre özel okul şikayetlerinin ağustosta bir önceki aya göre yüzde 44, son bir haftada ise yüzde 53 arttığı kaydedildi. Velilerin gündeminde yüksek kayıt ücretlerinin yanı sıra kitap-kırtasiye bedelleri, yemek ve kıyafet gibi ek maliyetler, erken kayıt döneminde verilen fiyat sözlerinin değişmesi, burslu öğrencilere yansıtılan ek ücretler ve kayıt iptallerinde geciken ücret iadelerinin yer aldığı aktarıldı.

Çözüm platformu Şikayetvar'a ulaşan şikayetlere göre velilerin yalnızca eğitim ücretinden değil, kayıt sonrasında karşılaştıkları ek maliyetlerden de yakındığı ifade edildi. Şikayetlerin içeriğinde ise kitap ve kırtasiye paketleri, yemek ücretleri, okul kıyafetleri, erken kayıt uygulamaları, burs ve indirim vaatleri ile kayıt iptali sonrasında yaşanan ücret iadesi sorunlarının öne çıktığı belirtildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Platforma ulaşan şikayetlerde özel okulların talep ettiği kitap ve kırtasiye ücretleri dikkat çekti. Bazı veliler, eğitim ücretini ödedikten sonra yüksek tutarlı kitap ve kırtasiye paketleriyle karşılaştıklarını belirtirken; bazıları kayıt aşamasında kendilerine bildirilmeyen ücretlerin daha sonra zorunlu olarak talep edildiğini ileri sürdü. Şikayetlerde ayrıca kitapların yalnızca okulun belirlediği satış kanallarından alınabildiği, erken ödeme döneminin kaçırılması halinde fiyatların kısa süre içerisinde ciddi oranda yükseldiği ve satın alınan kitaplarda iptal-iade sorunlarının yaşandığı iddiaları yer aldı.

"Velilerin bir başka şikayet konusu erken kayıt döneminde verilen fiyat ve indirim taahhütleri oldu. Bazı tüketiciler, aylar öncesinden kayıt yaptırmalarına rağmen kitap veya diğer hizmetlerin fiyatlarının daha sonra değiştirildiğini, kendilerine daha önce bildirilen indirimlerin uygulanmadığını veya ödeme tarihindeki kısa gecikmeler nedeniyle yüksek fiyat farklarıyla karşılaştıklarını belirtti.

"Bursluluk sınavları sonrasında yaşanan sorunlar da şikayetlere yansıdı. Veliler, burs oranı veya toplam eğitim bedeliyle ilgili kayıt öncesinde verilen bilgilerin daha sonra değiştirildiğini öne sürdü.

"Burslu öğrencilerden talep edildiği belirtilen ek ücretler de velilerin tepkisine neden oldu. Platforma ulaşan bir şikayette, 5. sınıf bursluluk sınavında yüzde 100 burs kazanan bir öğrenci için yemek, kitap, kıyafet ve 'genel gider' adı altında toplamda 340 bin TL'yi aşan ek ücret talep edildiği ileri sürüldü. Veli, özellikle yaklaşık 80 bin TL'lik 'genel gider' bedeline tepki göstererek burslu öğrenciler için daha ulaşılabilir ve şeffaf bir ücret politikası talep etti.

"Şikayetvar'a ulaşan başvurularda yemek ücretleri de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Bazı veliler yemek hizmetinden yararlanmak istememelerine rağmen bu bedelin kayıt paketinin bir parçası olarak sunulduğunu belirtirken, bazı tüketiciler ise eğitim ücretine kıyasla yemek hizmeti için talep edilen tutarların yüksekliğinden şikayet etti. Veliler ayrıca kayıt sırasında belirtilmeyen yemek ve diğer yan hizmet bedellerinin daha sonraki aşamalarda karşılarına çıktığını ifade etti.

"Yeni dönem öncesindeki en dikkat çekici şikayet başlıklarından biri ise kayıt iptalleri oldu. Çeşitli nedenlerle çocuklarının özel okul kaydını iptal ettiren veliler, ödedikleri yüz binlerce liralık eğitim ve yemek ücretlerini geri almak için haftalarca beklediklerini dile getirdi.

"Şikayetlerde iade tarihinin sürekli ertelenmesi, muhasebe birimlerinden net bilgi alınamaması, iptal sonrasında kredi kartı veya diğer ödeme sistemlerinden tahsilatın devam etmesi ve yapılacak kesinti miktarının önceden açıkça belirtilmemesi gibi sorunlar öne çıktı.

"Okula dönüş alışverişinin önemli kalemlerinden biri olan okul kıyafetleri de velilerin gündeminde. Şikayetlerde yüksek fiyatların yanı sıra ürünlerin yalnızca okulun yönlendirdiği mağaza veya internet sitesi üzerinden satın alınabilmesi, beden değişimi, teslimat gecikmesi ve ücret iadesi sorunları yer aldı."

Özel okullarla ilgili en çok şikayet edilen konular ise şu şekilde:

"Yüksek eğitim ve kayıt ücretleri

"Kitap ve kırtasiye paketlerinin yüksek fiyatları

"Kayıt sonrasında ortaya çıkan ek ücretler

"Yemek hizmetinin zorunlu tutulduğu iddiaları

"Erken kayıt döneminde verilen fiyat ve indirim sözlerinin değişmesi

"Burs oranı ve burs koşullarına ilişkin anlaşmazlıklar

" Kayıt iptalinde ücret iadelerinin gecikmesi

"İade sırasında yüksek kesinti uygulanması"

Platforma ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

"Çocuğum 5. sınıf bursluluk sınavında yüzde 100 burs kazanmasına rağmen kayıt sırasında yüksek ek ücretlerle karşılaştık. Yemek için yaklaşık 172 bin TL, kitap için 75-80 bin TL, kıyafet için 15 bin TL talep edilirken, bunlara ek olarak 'genel gider' adı altında yaklaşık 80 bin TL ücret istendi. Yüzde 100 burs kazanan bir öğrenciden bu kadar yüksek ek ücret alınmasını makul bulmuyorum. Özellikle genel gider ücretinin kaldırılmasını ya da daha makul bir seviyeye indirilmesini ve burslu öğrenciler için daha adil, ulaşılabilir bir ücret politikası uygulanmasını talep ediyorum.

"Çocuğumun 1. sınıf için yaklaşık 5 adet kitabı bulunmasına rağmen kitap ücreti olarak yaklaşık 85 bin TL talep edildi. Okul, tüm kademelerde sabit ücret uygulandığını ve ortaokul ile lise öğrencileriyle aynı bedelin ödenmesi gerektiğini belirtti. Kitap sayısı ve içeriği dikkate alınmadan, yalnızca 5 kitabı olan 1. sınıf öğrencilerinden de aynı ücretin istenmesini adil bulmuyorum. Ücretlerin kitap sayısı ve içeriğine göre yeniden değerlendirilmesini, daha makul ve şeffaf bir ücretlendirme yapılmasını talep ediyorum.

"Oğlum için bir özel okula yeni kayıt yaptırdım. Kayıt öncesinde kitap ücreti yaklaşık 65 bin TL olarak belirtilmişken, 7 Ağustos'tan sonra kayıt yaptırdığımız gerekçesiyle ücretin 85 bin TL'ye yükseldiği bildirildi. Tayin nedeniyle şehir değişikliği yaptığımız için kayıt tarihini kendi tercihimizle belirleyemedik. Aynı eğitim yılı için birkaç günlük kayıt farkı nedeniyle yaklaşık 20 bin TL daha fazla ücret talep edilmesini adil bulmuyorum. Kitap ücretinde önceki fiyatın ya da makul bir ara fiyatın uygulanmasını talep ediyorum.

"Çocuğumun 2025-2026 eğitim yılı kayıt ücretini 285 bin TL olarak ödedik. 2026-2027 dönemi için Mart 2026'da erken kayıt kapsamında yaklaşık 315 bin TL fiyat bildirildi. Ancak ailevi ve sportif nedenlerle kaydı o tarihte yaptıramadık. Ağustos ayında yeniden görüştüğümüzde ücretin 415 bin TL'ye yükseldiği, 7 Eylül itibarıyla ise yeni bir artış daha yapılacağı belirtildi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı