Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu

Sigaraya ÖTV zammı! Rakamlar belli oldu
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları da belirlendi. ÖTV'de yüzde 15,71 olan 6 aylık ÜFE oranında artış yaşanacak. Bu artış sigara fiyatlarına 8 ila 10 lira arasında zam olarak yansıyacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla ilk ayın enflasyon oranı belli oldu. Yılın ilk yarısında oluşan oranla birlikte yılın ikinci yarısında uygulanacak ÖTV zammı da ortaya çıktı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıklandı 6 aylık enflasyon da yüzde 15,71 oldu.

ENFLASYON RAKAMLARI İLE ÖTV'DEKİ ARTIŞ NETLEŞTİ

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte akaryakıt, sigara ve içkiye otomatik olarak uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranları da belirlendi. Açıklanan enflasyon rakamları ile akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV'si de 6 aylık ÜFE oranında yani yüzde 15,71 artacak.

BENZİNE VE MOTORİNE FİYATLARI ARTACAK

Benzin ve motorinde maktu ÖTV tutarlarının bu gece ÜFE artışı oranında güncellenmesi bekleniyor. Yapılacak olası zamla beraber pompa fiyatlarında yaklaşık 2 TL artış yansıyabilir. Beklenen zamla beraber benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde de 2,12 TL'lik bir fiyat artışı bekleniyor. ÖTV artışları otomatik olarak uygulanıyor fakat Cumhurbaşkanı kararıyla bu zamların sınırlandırılması mümkün. Daha önce ocak ayında yapılması beklenen ÖTV artışı Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 6 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Kamunun belirlediği fiyatlarda hedef enflasyonu gözeteceğiz" ifadelerini kullanması yeni bir müdahale olasılığını gündeme getirmişti.

SİGARAYA 10 LİRA ZAM GÖRÜNDÜ

Öte yandan en düşük sigara fiyatının da 8 ila 10 lira arasında zamlanması bekleniyor. Sigaradaki paket başına uygulanan Maktu Vergi tutarı 10,50 TL'den 12,1495 TL'ye, Asgari Maktu Vergi tutarı 36,63 TL'den 42,378 TL'ye çıkarıldı. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında 2024 yılından bu yana yaptığı düzenlemeler ile maliyet artışlarının sigaraların perakende satış fiyatına yansıması sınırlandırıldı "Mali çarpan" olarak adlandırılan ve maliyetlerin fiyatlara kaç katı oranında yansıyacağını gösteren katsayı hala AB ülkeleri ortalamasının 2 katı seviyesinde.

ALKOLLÜ İÇKİLERDE DE GEÇERLİ

ÖTV artışı alkollü içkilerde de geçerli olacak. Buna göre bir litre rakıdaki 1365,72 lira olan ÖTV, yüzde 14.61 oranında artması halinde 199.5 lira zam görecek ve 1565 liraya çıkacak.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KRİTİK ÖNEME SAHİP

Uzmanlar, yapılan bu vergi düzenlemelerinin, önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesinin enflasyonla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen yılın sonunda yaptığı açıklamada "Yönetilen yönlendirilen fiyatlarda, akaryakıt ÖTV'si önemli, bir de tütün ürünlerindeki ÖTV, diğerlerinin enflasyon üzerindeki etkisi olmadığı veya çok sınırlı olduğu için onları ayrı bir çerçevede değerlendiriyoruz. Bütçede gelir ayağı perspektifiyle bakıyoruz ama diğer yönetilen yönlendirilen fiyatlarda Merkez Bankası'nın 2025 hedefini ciddi bir şekilde dikkate alacağız" demişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıİsmail Yılmaz:

Yağmur misali zam yağmuru gelecek gibi

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

80 yıldır bir ülkede her şey aynı kalırmı be kardeşim hep hayat pahalılığı hep zam mesela her yaz ormanlar yanar bu ülkede devamlı üniversite sınavlarını kazanmak için para döker millet her bayramda trafik katliamı olur devamlı işssizlik vardır sürekli konut sorunu vardır bu ülkede hiç bitmeyen kaçak yapılaşma kamu arazilerine çökme vardır her dönem kayırılan zenginler olur bildim bileli mafya tahsilatçı sorunu vardır memlekette

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Sıkıntı büyük olur valla valla ihdidar malefetin ekmeğine yağ sürüyor emekli ve çocukları işçi bu ülkenin kaderini değişecek gerçek bu maalesef Bir daha seçim de hiç biri olmaz ihdidar da ne olacağını zaman gösterecek tek gerçek bu

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Haber Yorumlarıclass tedarik:

KENDİNİ BİLE YÖNETEMEYENLERE SIRF CAMİDE NAMAZ KILARKEN FOTOĞRAFI VAR DİYE ÜLKE YÖNETTİRENLER BU ÜLKENİN GELDİĞİ NOKTADA TEK SUÇLU SİZSİNİZ

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Haber YorumlarıSelim Demir:

içmeyin yemeyin) """

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