Siber Suçlarda Oltalama Saldırıları Artıyor

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Demir, Türkiye'de siber suçlardan "oltalama" saldırılarında artış yaşandığını ve bilgisayar güvenliğinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 30 Kasım'da düzenlenecek "Bilgisayar Güvenliği Günü" dolayısıyla, bilgisayar güvenliği konusunda farkındalık yaratmanın ve kullanıcıların önlem almasını sağlamanın önemime değinildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Demir, gerçek hayatla dijital dünyanın birbiriyle bağlantılı olduğunu idrak ederek dikkatli davranmanın ihmal edildiğini belirtti.

Demir, "Gerçek hayat ve sanal hayat diye ayrı iki ayrı şey yok. Tek bir hayat var. Sokakta gördüğünüz birisi 'Evimde pizza var.' diye sizi evine çağırınca nasıl gitmiyorsanız, bilinmeyen bir yerden gelen bir linke de tıklayıp bilinmeyen bir siteye gitmemeniz gerekir. Günlük hayatta kişisel verilerimize ve varlıklarımıza karşı ne kadar özen gösteriyorsak, bilgisayar kullanırken de aynısını göstermemiz gerekir." ifadelerini kullandı.

Pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşan Alman şirketi Statista'nın verilerine atıfta bulunarak 2023'te dünya genelinde 17 milyon siber suç işlendiğini hatırlatan Demir, "Sanal dünyada birçok farklı güvenlik riski bulunmasına karşın temel bir farkındalıkla bunların çoğundan sakınmak mümkün. Genel olarak herkes risk altında. Özellikle, teknolojiye uzak bireyler ve yoğun sosyal medya kullanıcıları, daha büyük bir riskle karşı karşıya. Sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerine ulaşmak oldukça kolay hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, oltalama saldırıları için özellikle riskli bir ülke haline geldi"

Demir, Türkiye'de, saldırganların, kurbanları sahte web siteleri, SMS mesajları ve e-postalar kullanarak kişisel bilgilerini, şifrelerini, kredi kartı bilgilerini veya diğer hassas verilerini ele geçirmeyi amaçladığı dolandırıcılık yöntemi olan oltalama saldırılarında artış yaşandığını vurguladı.

Türk halkının sosyal medyayı oldukça aktif kullandığını kaydeden Demir, "Türkiye'de 57 milyon kullanıcı var ve ortalama 2 saat 44 dakika sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu yüzden, Türkiye, oltalama saldırıları için özellikle riskli bir ülke haline geldi. 2016'da 50 milyona yakın kişinin vatandaşlık bilgilerinin sızdırıldığı bildirilmekte. Her gün aldığımız oltalama SMS'leri, bunun bir işareti." şeklinde görüş belirtti.

Bilgisayar güvenliğini sağlamada sorumluluğun büyük kısmının, bu sistemleri geliştiren ya da yöneten kişi ve kurumlarda olmasına rağmen kullanıcılara da bazı sorumluluklar düştüğüne işaret eden Demir, güçlü parola seçimi, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanılması, harici diske düzenli yedekleme yapılması, bilgisayar ve cep telefonlarında yazılım güncellemelerinin aksatılmaması, güvenilir kaynaklardan yazılım yüklenmesi, Wi-Fi ağlarına konuk olarak bağlanırken VPN gibi uygulamalar kullanılması ve sosyal medyada kişisel verileri açığa çıkaran paylaşımlar yapılmaması tavsiyelerinde bulundu.