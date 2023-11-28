Shell ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi sponsorluk anlaşması imzaladı

Shell-Turcas ve Türkiye Milli Paralimpik Komites sponsorluk anlaşması ile yeni bir iş birliğine imza attı. Şirket,1923 yılından bu yana Türkiye'nin gelişimine sunduğu katkıyı ve engelsiz yaşam ile spor alanında gelişimi destekleme taahhüdünü güçlendiriyor.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), paralimpik sporcuların Türkiye'yi başarıyla temsil etmesine liderlik ederek toplumsal dönüşüme katkıda bulunuyor. Shell, bu önemli misyona destek vererek, Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin temsil edilmesine ve yeni başarıların kazanılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, düzenlenen törenle Shell ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Törene Shell Türkiye ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi yöneticileri ile paralimpik sporcular da katıldı.

Shell ve Türkiye Milli Paralimpik Komitesi arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının uzun süreli bir iş birliğinin temellerini oluşturması hedefleniyor. Bu güçlü ortaklık sayesinde, Türkiye'de engelli sporları ve paralimpik alanında gelişimin sağlanması ve yaratılan sosyal etkinin daha geniş kitlelere ulaştırılması planlanıyor.

"Bugün 850'den fazla istasyonumuzda engelli misafirlerimiz, istedikleri hizmeti istasyon çalışanlarımızdan alabiliyor"

İmza töreninde konuşan Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, "Shell olarak, tam 100 yıldır ülkemizin hizmetindeyiz. Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik politikamız doğrultusunda toplumsal dönüşüm ve ilerleme için çalışıyoruz. İnovasyon, kadınların ve gençlerin istihdamı, yol güvenliği gibi geniş perspektifte yürüttüğümüz sosyal yatırımlarda, engelsiz yaşam ve sporun desteklenmesi de önemli bir yere sahip. Bu kapsamda motor sporlarından basketbola farklı dallarda sporu destekliyor ve aynı zamanda engelsiz yaşam alanında aktif sorumluluk alıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "Eşitsizliklerin Azaltılması" hedefi doğrultusunda 2017 yılında özel gereksinimli misafirlerimizin hayatını kolaylaştırmak için sektörde ilk Engelsiz Hizmet Alanı'nı uygulamaya aldık. Bugün 850'den fazla istasyonumuzda engelli misafirlerimiz, marketteki alışverişlerinden ödemeye kadar istedikleri hizmeti istasyon çalışanlarından refakat desteği ile veya araçlarından inmeden alabiliyor. Engelsiz Yaşam yaklaşımımızın bir parçası olarak Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile plastik kapak toplama çalışması yürütüyoruz. İş ortaklarımız, misafirlerimiz ve çalışanlarımızla desteklediğimiz bu projede toplanan plastik kapakları, tekerlekli sandalyeye dönüştürüyoruz. Son iki yıldır da deli2go ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağışlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turanlı sözlerine şöyle devam etti, "Bu yolculukta, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle yeni ve önemli bir adım daha atmanın gururunu yaşıyoruz. Birlikte, sporun gücüyle bireysel ve toplumsal dönüşüm için ilklere imza atan Paralimpik sporcularının yanında yer alacağız. Önümüzdeki ilk hedefimiz ise, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizin yeni başarı hikayelerine imza atması ve engelsiz bir yaşamın mümkün olduğunu hep birlikte bir kez daha göstermek" dedi.

"Bu ortaklık sporcularımızın ve toplumumuzun hayatına dokunan, onlara umut ve ilham veren bir ortaklıktır"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu ise "21 yıldır, Türkiye'de engelli sporunun çatı kuruluşu olarak, paralimpik hareketin gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaları ileri taşımak üzere Shell ile iş birliğine imza atıyoruz. Güçlü bir marka olan Shell'in desteği hem spor camiamıza hem de sporcularımıza büyük bir motivasyon kaynağı olacak. Shell'in sağlayacağı bu destek, başta 2024 Paris Paralimpik Oyunları olmak üzere sporcularımızın uluslararası alandaki başarılarına zemin hazırlayacak ve yeteneklerini tüm dünyaya sergilemelerine olanak tanıyacak. Bu yolculuk, aynı zamanda sporcularımıza olan inancımızı ve onların başarılarına olan desteğimizi de güçlü bir şekilde yansıtıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu anlamlı dönüm noktasında, imzaladığımız bu iş birliği anlaşması, sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda sporcularımızın ve toplumumuzun hayatına dokunan, onlara umut ve ilham veren bir ortaklıktır" şeklinde konuştu.

"Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 3'üncü kez altın madalya için mücadele edeceğim"

İmza törenine katılan Dünya Rekortmeni ve paralimpik oyunlarda üst üste 2 kez altın madalya sahibi, Para Halter Milli Sporcusu Nazmiye Muslu Muratlı, sağlanan iş birliğinden dolayı memnuniyet duyuyorum. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 3'üncü kez altın madalya için mücadele edeceğim. Ülkeme yeni bir başarı kazandırmak en büyük gayem. Bu yolda her zaman beni destekleyen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin Shell ile gerçekleştirdiği bu yeni iş birliği, tüm paralimpik sporcularımız için önem taşıyor. Hep birlikte engelsiz spor ve engelsiz yaşam için ülkemizi çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlanıyorum"

Para Atletizm branşında milli sporcu Mikail Al ise; "Temmuz ayında Fransa'da gerçekleştirilen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda kendi kategorimde dördüncülük elde ettim. Şimdi ise 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlanıyorum. Ülkemizde art arda bu alanda paralimpik sporcular önemli uluslararası başarılara imza atıyor. Bu başarıları güçlendirmek üzere Shell'in, Komitemize verdiği destekten mutluluk duyuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL