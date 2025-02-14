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Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

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Mersin'de sezonun ilk örtü altı erik hasadı yapıldı. Kilosu 8 bin liradan alıcı sezonun ilk erikleri, satılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Göksu Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait serada gerçekleştirilen hasat etkinliğine, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Mersin Orman ve Köy İlişkileri Dairesi (ORKÖY) Müdürü Necmi Poscu ile ilgililer katıldı. Etkinlikte konuşan Kaymakam Vekili İsa Uğur, en erken hasatlardan birisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tarz erkenci projelerin ülke genelinde daha yaygın hale gelmesini temenni ediyoruz" dedi.

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

"İLK HASADIMIZI YAPTIK"

Sera sahibi Mustafa Yılmaz da 1 dönümlük alanda 3 yıldır serayla uğraştığını belirterek, "Seramızda ORKÖY yüzde 20'si hibe olmak üzere yüzde 50 destek verdi. Biz de kalan miktarı karşıladık. Açık alandı, kapattık, seraya çevirdik. Şubat ayındayız, eriğimizi çıkardık, ilk hasadımızı yaptık. Dışarıda olsaydı bu hasat, Nisan'ın 20'si, 30'u, civarında olurdu. Ciddi şekilde öne çekmiş olduk" diye konuştu.

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

TALEBE YETİŞEMİYOR

Yılmaz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihracat da yaptıklarını belirterek, bölgede erkenci üretimi sadece kendisi yaptığı için talebe yetişemediğini, devletin daha fazla destek vererek üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

KİLOSU 8 BİN LİRADAN ALICI BULDU

Diğer yandan sezonun ilk erikleri, kilosu 8 bin liradan alıcı buldu. Paketlere 9'ar adet konulan toplam 24 kilo erik, İstanbul'a gönderildi.

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı

Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yemeyin abi almayın.şimdi karım hamile diyeceniz.aş erdi diyeceniz. yemeyince ne oluyor çocuğa.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

şimdi bu eriğe bu kadar parayı kim verir ister dersiniz ilki aşerenler burada sorun yok ikincisi hiç bir insana nasip etmesin ömrünün sonuna hastalık dolaysıyla gelmiş bundan dolayı canı çeken insanlarımız üçüncüsü ise malum hepiniz biliyorsuz bunlar dünyanın gelecek, yarın ne olur korkusu olmayan mutlu mesut kulları bunlar sabah evde kahvaltı yapıp öğle yemeğine istakoz karides manda kaymağı kestane balı yemeğe gurbet ellere giden vatandaşlarımızdır

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