Sema Silkin Ün, Üzüm Üreticilerinin Sorunlarına Dikkat Çekti

Kendi elleriyle poğaça yapan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, şafakta tarlaya inerek, üreticiyle birlikte hasat yaptı. Tütünün ardından üzüm üreticilerinin de sesi olan Ün, "Kaliteli üzümü kalite gerektirmeyen meyve suyuna vermek bu bağlara, bu toprağın bereketine haksızlık etmek demektir" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, hasat sezonunun devam ettiği memleketinde tütüncünün ardından bu kez de üzüm üreticilerini yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz hafta sıcak havada tütün toplayan Sema Silkin Ün, üzüm üreticilerinin de hasat çalışmalarına destek verdi. Geceden kendi elleriyle mutfağında poğaça yapan Vekil Ün, sabahın 05.00'inde üreticilerle birlikte tarlada kahvaltısını yaptıktan sonra hasada katıldı. Üreticilerle birlikte üzün kesip, sele taşıyan Vekil Ün, üreticinin tarladan sofralara uzanan zorlu mesaisine dikkat çekti. Meşhur Sultani üzümün merkezi Buldan'ın Doğanköy Mahallesi'nde üzüm hasadı yapan Ün, çiftçinin yaş üzüm fiyatı konusundaki taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

En önemli geçim kaynakları üzüm olan Doğanköy Mahallesi sakinleriyle birlikte hasat yapan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, üreticinin her yıl farklı sorunlarla mücadele ettiğini söyledi. Bu yıl da üreticinin fiyat belirsizliği nedeniyle sıkıntıya düştüğünü kaydeden Ün, "Bugün çiftçimizin en büyük sıkıntısı fiyat belirleyememek. Ellerinde sofralık üzümleri var ama fiyat tutturamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Kaliteli sofralık Sultaniye üzümlerimiz maalesef dalda daha fazla duramayacakları için şuruba veya meyve suyuna gitmek zorunda bırakılıyor. Belirsizlik nedeniyle kaliteli Buldan Sultaniye üzümünü, daha az kalite gerektiren bir alanda değerlendirmek zorunda kalıyoruz. Havalar çok sıcak olduğu için üzümün dalında imkanı yok. Üreticilerin acilen ürünlerini toplamaları gerekiyor. Piyasadaki belirsizlik devam ederse, üzüm üreticisinin zararı katlanarak devam edecek. Konuyu Ankara'daki yetkililere de ileteceğiz ve takipçisi olacağız ama çiftçinin daha fazla bekleyecek takati yok. Bu maksatlı geciktirme, çiftçiyi piyasanın tekeli olmuş firmaların elinde oyuncak ediyor. Çiftçiyi her geçen gün üretimden geri çekmek için sanki özel bir çalışma yapılıyor gibi bir intiba oluşmuş durumda. Kaliteli üzümü kalite gerektirmeyen meyve suyuna vermek bu bağlara, bu toprağın bereketine haksızlık etmek demektir. Tüccarların piyasayı daraltmasına müsaade etmeden çiftçiyi düşünerek, toprağını ekip biçen insanların düşünülerek bir yol haritası çizilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ