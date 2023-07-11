Selden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi sağlanacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 'acil destek kredisi' sağlanacağını duyurdu. 'Acil Destek Paketi' kapsamında 300 bin TL'ye kadar desteğin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 'acil destek kredisi' sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sel felaketinden etkilenen illerimizdeki KOBİ'lerimiz için 'KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni hızla devreye aldık. Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun" dedi. 'Acil Destek Paketi' kapsamında 300 bin TL'ye kadar desteğin kar payı ve faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak.