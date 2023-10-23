Selçuklu Belediyesi kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde üretimi artırmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde Akpınar Mahallesinde bulunan mağaralarda üretilen peynir tulumunun ilk hasadı basın mensuplarının da katıldığı program ile gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde kalkınmanın arttırılması ve şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Peynir Tulumundan İlk Hasat" programı Akpınar Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı beraberindeki protokol üyeleri ve basın mensupları ile birlikte yağı alınmış sütlerden üretilerek tuluklara basılan ve özel mağaralara bırakılarak doğal ortamında olgunlaştırılan ve lezzetlenen tulum peynirlerinin hasadına yerinde tanıklık etti. Etkinlikte misafirlere inlerden çıkarılan peynirler, yöre halkının üretimini yaptığı organik ürünler ile birlikte ikram edildi. Selçuklu Belediyesi'nin de büyük destek verdiği proje ile yöre halkının geçimini sağlamasına ve ekonomisine katkı sunuyor. Proje ile Akpınar Mahallesine has bu lezzetin tescillenerek marka haline getirilmesi amaçlanıyor.

"Kırsal Mahallelerimizdeki üreticilerimize yüzde 50 hibe ile arılı kovan veriyoruz"

Dış mahallelerde kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Devam ettirdiğimiz bir projenin ilk hasadını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduğumuz günden itibaren bütün dış mahallelerimizde tarımla ilgili hayvancılıkla ilgili el sanatlarıyla ilgili ne yapılabilir, neler yapılıyor, üretilen ürün çeşitliliğimiz ne, bunlarla ilgili bu üretimin artırılabilmesi için ne yapabiliriz, üretimi nasıl çeşitlendirebiliriz, ürettiğimiz ürünleri nasıl daha katma değeri yüksek ürün haline getirebiliriz, nasıl bir kalite standardıyla markalaştırabiliriz? Bunlarla ilgili yoğun çalışmalar yapıyoruz ve bütün mahallelerimizde bu konuda ben görüyorum ki çok güzel neticeler elde ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda Eğribayat Mahallemizde ilk pilot uygulama olarak yaptığımız arılı kovan desteğinin hasadını yapmıştık. Eğribayat Mahallemizde çok güzel bir netice elde ettik. Arılı kovan desteğiyle birlikte çok sayıda üreticimiz bal üretimi yapmaya başladılar ve bu sene de inşallah bunu bütün mahallelerimize yaygınlaştırıyoruz ve şu anda ilanını yaptık. Bütün dış mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimiz bu hibe desteğine müracaat edebilirler. Biz yüzde 50 hibe ile arılı kovanları üreticilerimize teslim ediyoruz ve onlar da bu üretimi kendi mahallelerinde rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Ben bütün kırsal mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı bu destekten faydalanmaya davet ediyorum. Konyamızda Selçuklumuzda inşallah en güzel en kaliteli balları biz kırsal mahallelerde oturan hemşehrilerimizle birlikte üreteceğiz ve bütün mahallelerimize çok güzel bir geliri de elde etmiş olacağız. Yine el sanatlarıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bütün talep eden dış mahallelerimizde özellikle hanımlarımızın istekleri, talepleri doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlüğümüzle de iş birliği yaparak atölyeler açıyoruz ve bu atölyelerde çok nitelikli, çok güzel üretimler gerçekleşiyor. El sanatlarıyla ilgili hanımların güzel çalışmalarını görüyoruz. Bu noktada da ben yine dış mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza, hanımlarımıza çağrıda bulunuyorum. Onlar da bizden talepte bulunurlarsa bu konuda biz her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"Mağaramızın hem üretim kapasitesini artırmış olduk hem de soğuk hava deposu olarak hizmet vermeye başladı"

Akpınar Mahallesinde daha önceden de var olan bir geleneği Selçuklu Belediyesinin katkıları ile devam ettirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Burada önemli bir çalışmayı gerçekleştirdik. Burada bulunan mevcut mağaranın hem iç şartlarını iyileştirdik, temizliğini, düzenlemesini, rehabilitasyonunu yaptık ve mağaranın girişiyle ilgili tedbirlerimizi aldık. Yine mağaranın aydınlatmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Şu anda mağaramızda elektriğimizi güneş enerjisiyle üretiyoruz ve hiçbir şekilde dışarıya bağımlı kalmadan güneş enerjisiyle ürettiğimiz elektriği depolayarak mağaramızda kullanıyoruz. Yine mağaramızda özellikle peynir tulumlarının depolanabilmesi için gerekli olan ahşap altlıklar hazırlandı, yerleştirildi. Buradaki üreticilerimiz peynir tulumlarını getirdikleri zaman temiz düzenli bir şekilde bu altlıklara yerleştiriyorlar ve peynirlerin olgunlaşması için de rahat bir zemini burada hazırlamış olduk. Mağaramızın rehabilitasyon neticesinde hem buradaki üretim kapasitesini arttırmış olduk hem de mağaramız soğuk hava deposu olarak hizmet vermeye başlamış oldu. Burada sadece peynir tulumları değil burada üretilen patateslerimiz, diğer ürünler elmalar bunlar da mağaramızda muhafaza edilebiliyor. Hiçbir farklı soğutmaya ihtiyaç duymadan mağaranın kendi hava şartları içerisinde doğal bir soğuk hava deposu olarak bu mağarayı kullanma imkanına sahip olduk. Yolda da gerekli düzenlemeleri yaptık. Mağaraya erişim noktasında artık hemşerilerimiz rahat bir şekilde araçlarıyla buraya ulaşabiliyorlar. Biz arzu ediyoruz ki dış mahallelerimizde, bu tür doğal imkanları bulunan mahallelerimizde biz de destek vererek bu imkanları daha rahat kullanılabilir, daha verimli kullanılabilir hale getirelim ve üretimlerimizi de bu şekilde arttıralım ve nitelikli standart üretimleri elde edelim istiyoruz.

"Gençler gelsinler kendi mahallelerinde üretim yapsınlar"

Başkan Pekyatırmacı, özellikle gençlerin dış mahallelerde üretime katılmalarını isteyerek, "Burada ben görüyorum hanımlarımız çok güzel bir şekilde yönetimin içerisindeler. Onlara teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizlerin emekleriyle bu üretimler gerçekleştiriliyor. Hepinizden Allah razı olsun. Biz arzu ediyoruz ki gençlerimiz de burada, kendi mahallelerinde, kendi topraklarında, kendi evlerinde üretime katılsınlar. Burada üretsinler, burada kazansınlar. Çünkü dış mahallelerimizde yapılan üretimler çok kıymetli, çok değerli. Biz yeter ki dış mahallelerimizde nitelikli ve kalite standardı düzgün olan ürünleri daha çok üretelim. Daha çok üretebildiğimiz zaman ben eminim ki buradaki gençlerimiz dışarıda iş aramayacaklar. Dışarıda iş aramalarına gerek yok. Burada kendi topraklarında hem hayvancılıkla ilgili hem tarımsal faaliyetlerle ilgili hem el sanatlarıyla ilgili çok sayıda üretimi yapmaları mümkün. Kendilerini geliştirmeleri mümkün. ve burada ürettikleri ürünleri de gidip bir yerde pazarlamalarına ihtiyaç yok. Emin olsunlar ki buradaki ürettikleri ürünleri tedarikçiler gelip ayaklarına kadar buradan alacaklar, hatta almak için sıraya girecekler. Yeter ki biz dış mahallelerimizde nitelikli üretimi yapabilelim. ve gençlerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelsinler kendi mahallelerinde, kendi evlerinde, kendi topraklarında üretim yapsınlar, üretime katkı sağlasınlar ve burada yaşasınlar. Buraya sahip çıksınlar inşallah. Bu üretim noktasında gençlerimizin kendi mahallelerinde ikamet etmeleri noktasında biz de onlara elimizden gelen desteği bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz diyorum tekrar. Bu tür faaliyetlerde önemli çalışmalar yapan Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüze ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzde görev olan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. ve tabii ki mahallelerimizde üretim yapan, üretime katkı sunan değerli hemşerilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz her zaman sizlerle birlikteyiz. Birlikte olmaya devam edeceğiz ve dış mahallelerimizde üretimi artırmak niteliğini, kalitesini, kalite standardını yükseltmek ve çeşitliliği de çoğaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diyorum" şeklinde konuştu.

"Belediyemizin de kırsal alandaki üretimi teşvik edecek çalışmaları son dönemde çok gelişti"

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Biz Anadolu'yuz ve Türk insanıyız. Topraktan uzaklaşmak bize çok uygun gelen bir hayat tarzı değil. Atalarımızın ifadesi ile "Bir avuç altının olacağına, bir avuç toprağın olsun". Şimdi şehirdeki yaşam hepimize cazip geliyor ama orada da görünüyor ki eskiden 4 + 1, 3 + 1 evler derken 2 + 1, artık 1+ 1'lere ve bundan sonraki aşamada modül evler, kapsül evler. Bu bakımdan buradaki güzelliği görünce ferah rahatı, huzuru görünce insanlarımızın kırsal kesimde üretimlerini devam etmesi gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Mahallelerimiz, köylülerimiz mikro kliması, rüzgarı, mağarası, bitki örtüsüyle her türlü üretime fevkalade elverişli. Belediyemizin de kırsal alandaki üretimi teşvik edecek çalışmaları son dönemde çok gelişti ve çok güzel oldu. Ben kendilerine sayın belediye başkanımıza ve belediyemizi de teşekkür ediyorum. İnşallah kırsal kesimde bolluğun bereketin tadını çıkarın ve buraların kıymetini bilin diyor, hepinizi sevgiye saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri üreticilerle birlikte ilk peynir hasadını gerçekleştirdi. Tanıtım programına Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tahir Külahçı, Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Çınar, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. - KONYA