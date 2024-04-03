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SEDAŞ'ın yetenek programı "Stargate" yeni döneme başladı

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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Stargate Yetenek Programı"nı başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yetenekli, değişime ve yeni nesil fikirlere açık üniversite son sınıf veya yüksek lisans öğrencileri, SEDAŞ'ın "Stargate Yetenek Programı" ile mezun olmadan sektörü tanıyarak iş deneyimi kazanmaya devam ediyor.

Söz konusu program kapsamında, 900 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonrasında seçilen adaylar, SEDAŞ Üst Yönetim ekibine sunum yaptı.

Seçim sürecinin ardından Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce bölgelerinden Elektrik, Elektrik ve Elektronik Mühendisi ve Endüstri Mühendisi genç yetenekler programa kabul edildi.

Martta başlayan ve eylüle kadar sürecek program, dağıtım sektörü iş süreçlerini içeren kapsamlı bir oryantasyonla başlayacak.

Haftada 2 gün sürecek eğitim programının ardından, farklı departmanların da süreçlere dahil olmasıyla eğitimler kapsamlı şekilde devam edecek. Elektrik dağıtım sektörü süreçlerini yakından takip ederek deneyimleyen katılımcılar, eylül ayında kendi projelerini hazırlamaya başlayacak. Öğrenciler, saha ve süreç deneyimlerinden esinlenecekleri projelerini SEDAŞ yöneticilerine sunacak.

Proje sunumları ile tamamlayacakları programın sonunda belirli kriterleri sağlayan ve gerekli yetkinliklere sahip öğrenciler, mezuniyetlerinden sonra SEDAŞ'ta uygun pozisyon oluşması durumunda istihdam şansı da yakalayacak.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Ekonomi

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