Savunma sanayisindeki yetenek yönetimi için "zirve" toplandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli savunma sanayi istihdamına ulaşmayı ve bu ekosistemi insanla güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yeni dönemle birlikte yetenek havuzumuzu stratejik öngörüyle büyütecek, AR-GE ve yenilikçilik kabiliyetimizi beşeri sermayeyle bütünleştirecek ve sektörel rekabetçiliği kalıcı kılacağız." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, SSB Savunma Sanayii Akademi tarafından Milli Yetkinlik Hamlesi doğrultusunda düzenlenen Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin ikincisi Ankara'daki Sheraton Hotel'de başladı.

Zirvenin açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve SSB Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Görgün, konuşmasında, büyük hedeflerin büyük yürüyüşlerle başladığını belirterek, "Bizler bugün burada, yalnızca bir zirvenin açılışında bir arada değiliz, bir milletin geleceğini inşa etme kararlılığının sembol bulduğu bir anın içerisindeyiz." diye konuştu.

Savunma sanayisinin yumuşak gücünü değil, en keskin akıl gücünü konuşmak için bir arada olduklarını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Platformlar eskir, yazılımlar güncellenir, konvansiyonel silahlar demode olur ancak kümülatif mühendislik aklı ve kurumsal hafıza bir ulusun kopyalanamayacak tek stratejik varlığıdır. Bir ülkenin asıl gücü, sahip olduğu insan kaynağının niteliğinde, vizyonunun derinliğinde ve kurumsal aklının sürdürülebilirliğindedir. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Yetenek Yönetimi Zirvesi, tam da bu noktada genç zihinlerin potansiyelini, sektörün ihtiyaçlarıyla buluşturma iradesinin bir tezahürüdür. "Yeteneğin Lideri, Liderin Yeteneği" teması ise salt bir başlık olmanın ötesinde içinde taşıdığı vizyonla, yeni yüzyıla şekil verme iddiamızdır."

Görgün, zirvenin temasının, bireyin ötesinde, kurumların ve bir bütün olarak milletin potansiyelini açığa çıkarma iradesinin ifadesi olduğuna işaret ederek, içeriği derinleşen, vizyonu genişleyen bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

"Milli Yetkinlik Hamlesi ile insan kıymetimizi farklı bir noktaya taşıma hedefindeyiz"

OECD ve NATO düzeyindeki küresel yetenek yönetimi pratiklerini mercek altına alarak, bunları Türkiye'nin dinamikleriyle sentezlediklerini anlatan Görgün, milli inovasyon ekosistemini besleyecek yeni nesil bir mimari kurgulamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Görgün, zirveden çıkacak kararların uluslararası işbirlikleri ve dijital ağlarla örülmüş sistemin, bilgi ve teknoloji üreten stratejik yönünü tayin edeceğini belirterek, "Bu yönleriyle bu buluşma, bilgi alışverişinin yanı sıra stratejik kararların alındığı, ortak vizyonların geliştirildiği ve kalıcı politikaların şekillendiği bir zemin olarak öne çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Savunma sanayisinin ham yeteneğin jeopolitik bir güce evrildiği ve insan kaynağının milli bir stratejik varlığa dönüştürüldüğü en kritik "akıl üretim üssü" olduğunu vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Yetkinlik Hamlesi ile savunma sanayimizin stratejilerinden beslenen ve teknoloji yol haritamızı besleyen yetenek yönetim sistemimizi güncel yetkinliklerle güçlendirerek insan kıymetimizi farklı bir noktaya taşıma hedefindeyiz. Erken yetenek keşfiyle başlayan, entegre gelişim programlarıyla devam eden ve liderlik potansiyelinin açığa çıkarılmasıyla taçlanan bu süreci Savunma Sanayii Akademi çatısı altında yürütüyoruz. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu ile tesis ettiğimiz işbirlikleri neticesinde, 'Savunma Sanayii 101, 102, 401 ve 402' kodlarıyla tanımlanan dersleri teknik ve sosyal bilimler alanlarında müfredatlara entegre ettik. Böylece öğrencilerimiz, üniversite yıllarından itibaren sektörel bilinç ve farkındalık kazanmaya başladı."

Görgün, Savunma Gelişim Platformu, Savunma Kariyer, MBA ve yüksek lisans modelleri ile bireyden organizasyona, eğitimden uygulamaya kadar tüm süreçlerde entegre bir yapı kurduklarını söyledi.

"190 değerli uzmanımız ekosistemimize yeniden katıldı"

Üniversitelerle işbirliği halinde birçok programın yürütüldüğünü anlatan Görgün, ELMAS programı ile 12 ildeki 13 lisede savunma sanayisine entegre eğitim modellerini başlattıklarını belirtti.

Görgün, sadece bugünün açıklarını kapatmadıklarını, 10 yıl sonrasının lider kadrosunu bugünden simüle etmeye çalıştıklarını aktararak, "Savunma Sanayii İnsan Yönetimi Olgunluk Modeli çalışmamız ile savunma sanayisi kuruluşlarında çalışma grupları oluşturularak insan yönetimi kapasitesinin sistematik şekilde geliştirilmesini hedefliyoruz." dedi.

"Beyin Göçünden Beyin Gücüne" programı ile yurt dışından dönen nitelikli uzmanların ekosisteme entegrasyonunu öncelediklerini vurgulayan Görgün, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kapsamdaki dönüşler sadece niceliksel bir artış değil, bilgi birikimi ve uluslararası çapta rekabetçi vizyonun ülkemize kazandırılması anlamına gelmektedir. Ayrıca Sistem Mühendisliği Kitabı'nı Türkçe'ye kazandırarak, terminolojik birlik ve akademik standartlar açısından önemli bir boşluğu doldurduk. Sistem Mühendisliği Kitabı'nın Türkçeye kazandırılması ile Türkiye bu konuda dünyada kendi dilinde yayın yapan 7-8 ülkeden biri oldu. Bu çabanın bir devamı olarak, Savunma Sanayii Akademi öncülüğünde yayımlanan ve alanında ilk olma niteliği taşıyan Journal of Defence and Security Industry (JDSI) dergisiyle bilgi üretimini kurumsallaştırıyor, ulusal ve uluslararası akademik platformlarda savunma sanayisine yönelik bilimsel ve stratejik bir literatür inşa ediyoruz."

Görgün, 60'tan fazla firma ile oluşturdukları Akademiler Birliği vasıtasıyla deneyim paylaşımı, kaynak optimizasyonu ve ortak öğrenme süreçlerini kurumsallaştırdıklarını belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada, insan kaynağımızın sistematik şekilde güçlendirilmesi, ülkemize geri kazandırılması ve ekosistemle bütünleştirilmesi de stratejik bir önceliğe dönüşmüş durumdadır. 2023 yılında yurt dışına giden 339 mühendisimize karşın, sadece 47 dönüş yaşanmışken, 2025 itibarıyla bu denge ilk kez pozitife döndü, 98 giden mühendisimize karşılık 190 değerli uzmanımız ekosistemimize yeniden katıldı. Başvuru sayılarındaki yaklaşık 3 katlık artış, bu dönüşümün toplumsal karşılığını da göstermektedir." dedi.

Bu başarının ardında stratejik adımların yer aldığını anlatan Görgün, Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, Köln, Münih, Düsseldorf, Berlin ve Londra'da gerçekleştirdikleri Yurtdışı Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları sayesinde 2 binin üzerinde nitelikli katılımcıyla savunma sanayi şirketleri arasında doğrudan temas kurarak güçlü bir bağ oluşturduklarını söyledi.

İstihdam hedefleri büyüyor

Haluk Görgün, 214 farklı eğitimle 3 bin 400'ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaştıklarına dikkati çekerek, "890'dan fazla lise öğrencisini, 26 farklı eğitim aracılığıyla savunma sanayisiyle tanıştırdık. Erken yaşta bu farkındalığı sağlamak, sadece bir kariyer değil, bir aidiyet yolculuğudur." diye konuştu.

Savunma Kariyer Platformu'nun 250 binden fazla kullanıcıyı 320'den fazla firmayla buluşturduğuna değinen Görgün, artık her bir gencin, potansiyelini keşfedebileceği, yönünü çizebileceği dijital bir rehberi olduğunu ifade etti.

Görgün, savunma sanayisi sektöründeki üst düzey yöneticiler için de Grand Strateji Seminerleri gibi stratejik düzeyde eğitimler sunarak hem beşeri sermayeyi hem kurumsal aklı beslediklerini aktararak, şunları söyledi:

"TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEI, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR başta olmak üzere vakıf şirketlerimizde toplam 42 bini aşkın çalışanımız görev yapmaktadır. Bu çalışanlarımızın büyük bir oranı lisans mezunu olup, yurt içi lisans mezuniyet oranı yüzde 98'in üzerindedir. Şirketlerimizde, yurt dışı lisans mezunu 252, yurt dışı yüksek lisans mezunu 752 ve yurt dışı doktora mezunu 150 kişi görev yapmaktadır. Çalışanlarımız Türkiye genelinde yüzlerce farklı üniversiteden mezun olmuş, son derece geniş ve heterojen bir akademik arka plana sahiptir. Bu tablo, savunma sanayimizin yüksek nitelikli bir insan kaynağına sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli savunma sanayi istihdamına ulaşmayı ve bu ekosistemi insanla güçlendirmeyi hedeflediklerini anlatan Görgün, "Yeni dönemle birlikte yetenek havuzumuzu stratejik öngörüyle büyütecek, AR-GE ve yenilikçilik kabiliyetimizi beşeri sermayeyle bütünleştirecek ve sektörel rekabetçiliği kalıcı kılacağız." dedi.

Kapsamlı program, 1500'ün üzerinde katılımcı

Zirvede, savunma sanayi şirketlerinde görev yapan insan kaynakları ve akademi profesyonellerinin yanı sıra teknik ekipleri yöneten liderler de yer alıyor. Bu doğrultuda etkinlikte, teknik uzmanlık ile yönetsel bakış açısının kesişim noktasında yer alan liderlik yaklaşımları, yeni nesil yetkinlikler, dijital dönüşümün insan kaynağına etkisi, değişen organizasyon yapıları ve geleceğin lider profilleri gibi başlıklar etkinlikte ele alınacak.

Etkinlikte 40'a yakın konuşmacı ve 1500'ün üzerinde katılımcı yer alıyor.

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nin sektörde liderlik kültürünün güçlendirilmesine, kurumlar arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına ve Milli Yetkinlik Hamlesi hedefleri doğrultusunda insan kaynağı politikalarının daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesine stratejik katkı sunması hedefleniyor.

Gün boyunca çeşitli programlarla devam edecek olan etkinlik, yarın gerçekleştirilecek programların ardından sona erecek.