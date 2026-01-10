Savunma hisseleri, jeopolitik riskler ve ABD'deki bütçe artışı sinyalleriyle prim yaptı

Geçen hafta savunma ve havacılık sektöründe yatırımların artacağına ilişkin beklentiler, ülkelerin attığı adımlar, jeopolitik ve teknolojik gelişmelerle bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki yükseliş eğilimi sürdü.

Dünya genelindeki farklı coğrafyalarda jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişeleri, savunma ve havacılık şirketlerinin hisse performansları üzerinde de etkili oluyor.

Başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere Asya tarafında Japonya ile Çin arasındaki gerilimin tırmanması ve en son ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası artan güvenlik ihtiyacıyla birçok ülke, savunma yatırımlarını artırma kararı aldı.

Özellikle ABD yönetiminin Venezuela'nın ardından Grönland'a yönelik sergilediği sert tutum, dünya genelinde jeopolitik gündemin yakın dönemde ısınabileceğine ilişkin kaygıları besledi. Ayrıca Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ABD Başkanı Trump'ı hedef alan açıklamaları endişeleri artırdı.

Beyaz Saray, önceki günlerde Donald Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Trump, savunma bütçesinin 1,5 trilyon dolara çıkarılmasını istiyor

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Trump, senatörler ve siyasi temsilcilerle yaptığı görüşmelerin ardından gelecek yılki askeri bütçenin 1,5 trilyon dolar olması gerektiğine karar verdiğini açıkladı. Bu gelişmeyle küresel savunma hisselerindeki yükselişler sürdü.

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ise Grönland konusunda Danimarka'ya tam desteğini yineledi. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD yönetiminin hedefindeki Grönland'la ilgili herhangi bir kararın, bu bölgenin halkı ile bağlı olduğu Danimarka tarafından verileceğini belirtti.

Fransa, İngiltere ve Almanya, Grönland başlığına ilişkin Danimarka'ya destek veren açıklamalar yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler de savunma sektöründe öne çıkıyor. İngiltere ve Fransa, Ukrayna'da ateşkes sonrasında İngiliz ve Fransız ordularının bu ülkede görev yapabileceğine ilişkin imzaladıkları niyet beyanının ayrıntılarını açıkladı.

Niyet beyanında İngiltere ve Fransa'nın, "Çok Uluslu Güç (MNF-U)" adı verilen yapı dahil gönüllü ülkelerden koalisyon oluşturulmasında öncü rol üstlendiği vurgulandı.

2025 yılının son aylarında artan Japonya ile Çin arasındaki tansiyon da yüksek kalmaya devam ediyor.

Analistler, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösterilerin jeopolitik gerilimleri artırabileceğini belirtti.

Savunma hisseleri yükselişe geçti

Çoğalan jeopolitik riskler ve ABD'nin savunma harcamalarını artıracağına yönelik açıklamaların etkisiyle, küresel ölçekte savunma sanayisi ve havacılık şirketlerinin hisselerinde yükselişler görüldü.

Haftalık bazda Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 28,3, Alman Rheinmetall yüzde 18,6, İsveçli Saab yüzde 21,8, İngiliz Rolls-Royce yüzde 8,1, İtalyan Leonardo yüzde 14,2, ABD'li L3Harris Technologies yüzde 10,3, Lockheed Martin yüzde 9,2, İngiliz BAE Systems yüzde 17,1 ve Fransız Safran yüzde 3,3 kazandırdı.

Geçen hafta Alman Lufthansa yüzde 3,4, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus yüzde 5,6, ABD'li şirketler General Dynamics yüzde 3,1, Northrop Grumman yüzde 5,7 yükselirken Borsa İstanbul'da işlem gören Altınay Savunma'nın hisseleri yüzde 10 ve Papilon Savunma hisseleri yüzde 5,4 değerlendi.

ASELSAN, piyasa değerini artırmayı sürdürüyor

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, sunduğu yüksek teknoloji ve finansal performansıyla da dikkati çekti. ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket olmasının ardından bu performansını yukarı taşıdı.

2025 yılını 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira piyasa değeriyle tamamlayan şirket, cuma itibarıyla bu değeri 1 trilyon 276,8 milyar liraya taşıdı.

ASELSAN hisseleri, geçen hafta yüzde 21,6 yükseldi.

Son yıllarda dünya genelinde yatırımcıların ilgisi, geleneksel üretim yapan sanayi şirketlerinden ziyade teknoloji geliştiren ve bunu yüksek katma değerli ürünlere dönüştürebilen şirketlere yöneldi.

Çip seviyesinden itibaren ASELSAN mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen MURAD AESA Burun Radar ailesi, hava platformlarında kritik rol üstlenerek Türkiye'nin bu alandaki son teknoloji AESA radar ihtiyacını karşılıyor.

ASELSAN'ın MURAD 100-A AESA Burun Radarı, F-16 Özgür, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA gibi çeşitli platformlarda başarılı uçuşlar gerçekleştirdi.

Yüksek tarama hızı ve düşük tespit edilebilirlik özellikleriyle öne çıkan radarın, ANKA-III ve diğer çeşitli platformlara entegrasyonu için çalışmalar sürüyor.

AESA teknolojisine sahip yeni nesil radarlar, elektro-optik sistemler, elektronik harp sistemleri ve yapay zeka destekli sistemler gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim yapan ASELSAN, birçok teknolojide dünyada yalnızca birkaç şirketin gerçekleştirebildiği üretimlere imza atıyor.

Bu arada ASELSAN, çok katmanlı entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE teslimatlarını bu yıl yoğun şekilde sürdürecek, ÇELİKKUBBE bileşenlerinden EJDERHA Yüksek Güçlü Elektromanyetik Karşı Tedbir Sistemi de kullanıma sunulacak.

Dünyada en değerli 17'nci savunma sanayisi şirketi konumuna yükselen ASELSAN'ın, yerli tedarikçilere verilen toplam sipariş tutarı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 82 arttı. Geçen yıl içinde tedarik ekosistemiyle birlikte 103 ürün millileştirildi.

Dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketleri ile Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi şirketlerinin hisselerinin geçen haftaki getirileri (yüzde) şöyle: