Son dakika haber... Sason'da 6 ton koza üreten ipekböceği besicileri bir ayda 1 milyon TL kazanç elde etti

Sason'da 6 ton koza üreten ipekböceği besicileri bir ayda 1 milyon TL kazanç elde etti

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde yüzlerce ailenin geçim kaynağı haline gelen ipekböceklerinin koza örme işlemini tamamlamasıyla koza hasadı yapıldı. Bir aylık besim süresinde 6 ton koza elde eden besiciler, bir milyon TL kazanç sağladı.

Batman'da 2010 yılında tütüne alternatif olarak Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde 2 aile tarafından başlanan ipekböceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 127 aileye geçim kaynağı oldu. Sason'da besicilik yapan 127 ailenin bir ayda yapılan besim süresinde 6 ton koza elde ettiğini belirten Batman Koza Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Zülküf Aktaş, bir kilogramı 180 TL'den sattıkları kozaların 127 aileye bir milyon TL kazanç sağladığını söyledi.

Aktaş, "İlçemizde ipekböcekçiliğinde elde ettiğimiz yaklaşık 6 ton üzeri koza ile 127 ailemizle bir ayda bir milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettik. Şu anda 127 ailemizin ürettiği kozaları burada toplayarak fırınlandıktan sonra Bursa'ya satışa gönderiyoruz. Bu yıl kilosu 180 TL olan kozanın cezbedici bir başka özeliği de kısa vade de iyi bir kazanç sağlamasıdır. Devletten çiftlik ve raf desteği aldık. Önümüzdeki yıl içinde kayıpları en aza indirebilmek için ilk üç yaş için besim evleri yapmak için çabalıyoruz. Hedefimiz besim evlerini çoğaltarak kırsalda yaşayan özelikle bayanlara ve işsiz gençlerimize yönelik destekleri artırarak aile ekonomilerine destek sağlamalarını hedeflemekteyiz" dedi.