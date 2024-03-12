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Sarıgöl'de Yaz Sebzeleri İçin Fide Satışları Başladı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi yaz sebzeleri için seralarda yetiştirilen fidelerin satışlarına başlandı. Sarıgöllü çiftçiler, doğal olarak üretecekleri sebzeler için fideleri temin etmeye başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak gibi yaz sebzeleri için seralarda yetiştirilen fidelerin satışlarına başlandı.

Sarıgöllü çiftçiler yaz aylarında doğal olarak üretecekleri sebzeler için bağ ve bahçelerinde hazırladıkları arklara dikim için bol miktarda patlıcan, biber, domates gibi fideleri temin etmeye başladı.

Sarıgöllü fide üreticisi Ahmet Bayram seralarında bol miktarda yazlık fide bulunduğunu ve satışların da başladığını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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