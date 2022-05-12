Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA - Müslüm Etgü - Ekonomi
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Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 45,67 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 45,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Süt
|Kg
|3,70
|7,00
|Buğday
|Kg
|6,22
|6,50
|Mısır
|Kg
|5,25
|5,25
|Kütlü pamuk
|Kg
|31,00
|32,50
|Preseli pamuk
|Kg
|45,67
|45,67
AA / Müslüm Etgü - Ekonomi
Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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