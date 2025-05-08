SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu: '2026 İyi Bir Yıl Olacak'

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 1970'li yıllardan bu yana ekonomide yaşanan sıkıntılara tanık olduğunu belirterek, "Bu da geçer. Böyle dalgalanmalar oluyor. 2026 çok parlak olmasa da iyi bir yıl olacağını umuyorum" dedi.

Konukoğlu, Konya Sanayi Odası ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen 2. Konya Ekonomi Forumu'nda, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın yöneticiliğinde "Anadolu'dan Dünyaya Yükselen Şirketler; Geleceği Yönetmek" konulu oturumda soruları yanıtladı.

Tekstilin sıkıntılı dönem geçirdiğine dikkat çeken Konukoğlu, "Ancak tekstil çok farklı sektör. Bir iki yıl zarar etse bile sonra o yılların kaybını kazandırır" ifadelerini kullandı.

Stok için üretim yapmak yerine bazı tesisleri "dinlendirmek" gerektiğine vurgu yapan Konukoğlu, "İki yıldan beri kaynaklar faizde değerlendirildi. Faizler düşerse 2026 yılı ile yatırımlar yeniden başlayacak. 2026 çok parlak olmasa da iyi bir yıl olacak. Pes etmek yok. Çünkü bizi kabul edecek başka ülke olmadığını aklımızdan çıkarmadan elimizi taşın altına koymalıyız" şeklinde konuştu.

Şirket yönetimlerinde değişiklik

Bu tür toplantıların konuşmacı ve katılımcıların ufkunu açtığına işaret eden Konukoğlu, Güldağ'ın sorusu üzerine, şirketlerde yönetim kurulu başkanı değişiminin, başkanın sağlığında olması gerektiğini söyledi.

Kendisinin bu konuda Anadolu'da öncülük yaptığını anlatan Konukoğlu, süreci, "Daha 50 yaşındayken, '65 yaşına geldiğimde, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrılacağımı açıkladım.' O gün geldiğinde de gereğini yaptım ve ayrıldım" sözleri ile özetledi.

Yönetim kurulu başkanının, kendi rızası ve sağlığı yerindeyken görevi devretmesinin yönetime ve şirkete dinamizm kazandıracağına inandığını vurgulayan Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Görevi bırakmak ve süreci yönetmek devreden için kolay değil. Ama değişim için ölüm mü beklenmeli? Bu süreç sağlıklı yönetilirse, görevi devreden, görevi devralanı zaman zaman gördüğü aksaklıklar için uyarır şirketin daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlar. Hem de başkanın vefatı sonrasında çıkabilecek yönetim kavgalarının önüne geçilir. Şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında koltuğa bir kez oturan bir daha kalkmıyor. Ben bu uygulama ile sanırım öncülerden birisi oldum. Yönetimin günlük işlerinden uzakta olmasına rağmen yine sürecin parçası olan başkan, deneyimleri ile kendisinden sonra görevi devralana yardımcı olur."

Miras paylaşımının önemi

Babası Sani Konukoğlu'nun vefatı sonrasında aile içerisinde hiçbir soruna yol açmadan miras bölüşümünü gerçekleştiren Konukoğlu, Güldağ'ın sorusu üzerine süreci şöyle açıkladı:

"Ailelerin en önemli sorunlarından birisi, miras paylaşımını adaletsiz yapmak veya hiç yapamamaktır. Babam hayatını kaybedince, kardeşler arasında sorun yaşanmaması için ne yapabileceğimi araştırdım, düşündüm ve farklı bir yöntemi uyguladım. SANKO Holding muhasebe yöneticileri, emlak bölümü sorumluları ve aile büyüklerimizin katılımı ile oluşturduğumuz heyet, babamın mal varlığını kalem kalem tespit etti. Şirket hisseleri zaten belli, onda sorun yoktu. Heyetimiz gayrimenkulleri güncel değerleri ile fiyatlandırdı, üzerlerine o gayrimenkulün değerini belirten pusulalar yazarak torbaya koyduk. Ailemizin en küçüğünden başladık ve herkes kendisine düşeni torbadan çekerek belirledi. Bu yöntemle hiç kimse kendisine düşen gayrimenkulden dolayı 'bana yola giden yol kaldı' diyemedi. En güzel arazi dediğimiz yer sonradan yeşil alana, yola gitti, işe yaramaz denilen arazi ise iskana açılan bölgede olunca değer kazandı. Ama hiç kimse bundan şikayet etmedi."

Konukoğlu, 2. Konya Ekonomi Forumu öncesinde iş insanları Ahmet Şekeroğlu ve Tahir Büyükhelvacıgil'i ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu. - GAZİANTEP